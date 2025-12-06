La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio

El cartel de la taquilla de la pista de hielo de la Plaza Mayor no deja lugar dudas: precio único, sin límite de tiempo: ... 9,50 euros. La trabajadora de este recinto lo confirma: «tú pagas y puedes quedarte todo el tiempo que quieras, pero una vez que sales de la pista hay que volver a pagar». Es decir, no vale para todo el día.

Los usuarios que ayer se lanzaban a probar en su segundo día en funcionamiento esta atracción navideña de 800 metros se quejaban de su precio. «Es un poco caro, todos los días no vamos a poder venir» contaba un grupo de adolescentes, chicas de entre 13 y 14 años. De la misma opinión era María Cantalapiedra, madre de un niño. «Va a haber que racionarlo como se pueda, pero mi hijo y yo de golpe son casi 20 euros», explicaba a punto de empezar a deslizarse, ya con los patines de cuchilla enfundados.

«Por el precio que tiene vendré uno o dos días, hoy y otro día», valoraba David García, de 23 años, que había acudido a la pista de hielo con su familia. A pesar de ello cree que es «bueno para la ciudad» que se haya instalado otra vez la pista de hielo real en la Plaza, porque cree que de esa manea hay más ambiente y se notan más las fiestas.

Aunque desde la taquilla se hacen fuertes en la idea del precio único el pliego de adjudicación de esta actividad recreativa establecen descuentos de al menos un 20% a familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes de 14 a 18 años y personas desempleadas. También se marca que el ticket de menor acompañado de un adulto no puede costar más de 9,5 euros, así que son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de solicitar una entrada.

El pliego establecía que como máximo el precio por entrada podía ser de 9,5 euros y la empresa adjudicataria, Donaelia ha decidido llegar a este tope, que supone un incremento notable respecto al año pasado, cuando costaba 5 euros, aunque la pista tenía un tamaño más limitado y era sintética, lo que no permitía deslizarse adecuadamente. En la pista pueden adquirirse también guantes para evitar el frío, que cuestan 2,5 euros un par.

Los horarios de este espacio varían. Los días de diario abren seis horas, desde las cinco de la tarde hasta las once. Los fines de semana y los festivos estarán doce horas: de doce de la mañana a doce de la noche.

La pista de hielo, que empezó a funcionar con casi una semana de retraso sobre lo anunciado, el pasado jueves, iba a presentando animación a lo largo de la tarde. «El jueves no hubo demasiado público porque lo tuvimos abierto muy poco rato». Confían en que el puente de la Constitución haya mucho movimiento.

Parón

Hacia las seis y media de la tarde la pista de hielo no podía utilizarse. La lluvia ligera que cayó hacia el mediodía hizo que se deshiciera la superficie helada, algo habitual cuando entra en contacto con el agua. Por eso los usuarios tardaron alrededor de media hora en poder acceder a la pista. Lo hicieron aún con charcos, lo que generó algunos resbalones. Hace dos años, la anterior vez que pudo disfrutarse de un espacio similar en la Plaza Mayor, la pista estuvo cerrada en alguna ocasión por el mismo motivo.

La empresa adjudicataria, que procede de Jaén, es la encargada de asumir el gasto completo que supone montar y explotar esta pista y que alcanza casi 300.000 euros. El Ayuntamiento de Cáceres no recibe canon por parte de la empresa y el pliego administrativo ha establecido que en caso de pérdidas el consistorio tiene que abonar a esta empresa 55.000 euros para que sirva de compensación.