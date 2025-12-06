HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La pista de hielo de la Plaza Mayor, que tiene 800 metros y un aforo total de 200 personas, recibió ayer a un buen número de usuarios. JORGE REY

La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio

9,5 euros es lo que cuesta el acceso a este recinto recreativo; el tiempo es ilimitado pero no se puede salir y entrar

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:42

Comenta

El cartel de la taquilla de la pista de hielo de la Plaza Mayor no deja lugar dudas: precio único, sin límite de tiempo: ... 9,50 euros. La trabajadora de este recinto lo confirma: «tú pagas y puedes quedarte todo el tiempo que quieras, pero una vez que sales de la pista hay que volver a pagar». Es decir, no vale para todo el día.

