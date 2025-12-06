HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Un acertante de segunda categoría gana 124.250 euros en la Bonoloto de este sábado

R. H.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:12

La combinación ganadora del sorteo de 'La Bonoloto' celebrado este sábado, 6 de diciembre, ha estado formada por los números 18, 1, 14, 8, 41 y 6. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 124.250 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 38 de Alicante, situada en C.C. Plazamar 2.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 69 boletos acertantes premiados con 900 euros cada uno.

