¿Vas a conducir fuera de la UE este verano? Así puedes solicitar el permiso internacional de la DGT

El verano es la época perfecta para descubrir nuevos destinos, y muchos de estos planes incluyen alquilar un coche o conducir por países fuera de Europa. Aunque muchos de nosotros estamos acostumbrados a viajar dentro de la Unión Europea, si el destino está fuera de la zona Schengen, como Estados Unidos, Japón o Australia, es probable que se necesite un permiso internacional de conducción para poder alquilar un vehículo y evitar problemas.

Este permiso, válido por un año, es una traducción oficial del carnet de conducir español y permitirá circular por países que requieren este documento. Sin embargo, no es necesario en países de la UE ni en otros como Noruega, Islandia o Liechtenstein. Aunque algunos países como el Reino Unido no exigen este permiso de manera obligatoria, es recomendable verificar las normativas locales antes de viajar, ya que las empresas de alquiler de vehículos podrían pedirlo incluso cuando no sea un requisito legal.

¿Cómo obtener el permiso internacional?

Obtener el permiso internacional de conducción es un proceso sencillo y rápido que se puede gestionar de dos formas: online o de manera presencial. Si decides hacer todo desde casa, solo es necesario acceder sede electrónica de la DGT, pagar una tasa de 10,51 euros, completar la solicitud y realizar la identificación digital. El siguiente paso es recoger el permiso en cualquier oficina de la DGT sin necesidad de cita previa. Es importante asegurarse de tener una foto tipo carnet, el DNI o pasaporte y el carnet de conducir español en vigor.

Para realizar este trámite de manera presencial, hay que solicitar cita previa, llevar la documentación necesaria y completar el formulario en la misma oficina. La entrega del permiso suele ser rápida, entre 24 y 48 horas, por lo que el tiempo de espera no es muy largo.

El permiso internacional no sustituye tu carnet español

Es importante tener en cuenta que el permiso internacional no reemplaza el carnet de conducir español, por lo que hay que llevar ambos cuando se conduzca fuera del país. Además, es importante asegurarse de que el permiso español esté vigente, ya que sin ello, el permiso internacional no tendrá validez.

Además, en algunos casos, se puede autorizar a otra persona para que realice el trámite en nuestro nombre.