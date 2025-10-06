Banco Santander lanza un importante aviso a sus clientes sobre estas llamadas: «puede aparecer el nombre del banco en tu pantalla» La entidad ha emitido un comunicado urgente para alertar a sus clientes sobre una nueva forma de fraude que suplanta su identidad

Irene Toribio Lunes, 6 de octubre 2025, 09:02 Comenta Compartir

¿Te ha llamado alguien del banco pidiéndote datos confidenciales? Desconfía. Así empieza advirtiendo el último comunicado que el Banco Santander ha enviado a sus clientes para alertarles de una nueva modalidad de estafa que está 'in crescendo' entre los ciberdelincuentes. La entidad advierte que se hacen pasar por profesionales del Banco Santander para robar tu información y conseguir tu dinero.

¿Cómo funciona este fraude?

- «Te llama alguien que dice ser del banco, se identifica, e incluso puede aparecer el nombre del 'Banco Santander' en tu pantalla», advierten desde la entidad.

- Te comunican algo alarmante: una transferencia a otra cuenta por error, o un intento de fraude.

- Te piden datos personales y/o credenciales para «frenarlo».

Consejos para protegerte:

1. Si te llama el banco, en el aviso en la app y el email nunca habrá códigos de un solo uso ni enlaces de inicio de sesión.

2. Desconfía de llamadas inesperadas y contacta con el banco por los canales oficiales.

3. Nunca facilites datos personales o bancarios, códigos o contraseñas a través de una llamada.

4. Si durante la llamada sospechosa te envían un SMS, email o WhatsApp, no hagas clic en enlaces ni descargues archivos.

5. Desconfía si detectas tono de urgencia o presión para realizar alguna acción y cuelga de inmediato.

6. Si sospechas que has sido víctima de estafa o fraude, reporta siempre a través de sus canales oficiales. Recuerda que el 915 123 123 es el teléfono oficial de atención al cliente.

Además, Santander recuerda a sus clientes que el banco nunca te pedirá por mensaje, email o llamada contraseñas o códigos completos de un solo uso, y tampoco que realices transferencias bancarias. «Si somos nosotros quien llama, te notificamos en la App y por email confirmándotelo, pero no lo haremos por SMS», confirman.