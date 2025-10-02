«Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria ¿Has recibido este mensaje 'inocente'? Podrías perder todo tu dinero

Irene Toribio Jueves, 2 de octubre 2025, 14:14

En los últimos años, identificar una estafa se ha convertido en un todo un reto. Antes, los fraudes digitales solían ser fáciles de reconocer: correos con faltas de ortografía, mensajes en idiomas extraños o promesas de esas que son «demasiado buenas» para ser ciertas. Hoy la situación es muy distinta. Los ciberdelincuentes están perfeccionando y 'actualizando' sus métodos a tal velocidad que incluso los usuarios más precavidos pueden caer en la trampa.

Existen miles de formas de engaño: desde falsos SMS de bancos o empresas de mensajería, hasta correos electrónicos que imitan a la perfección a instituciones oficiales como la DGT o el Ministerio de Hacienda, pasando por enlaces compartidos en WhatsApp o redes sociales que parecen totalmente legítimos. La creatividad de los estafadores, sin duda, no tiene límites.

Entre todas esas variantes de fraude, una de las más preocupantes y que está 'in crescendo' es la que suplanta a un hijo o un familiar cercano. ¿Cómo? a través de un mensaje directo en el que el hasta en ocasiones el estafador se dirige a tu víctima, directamente, como «papá» o «mamá».

La víctima recibe un mensaje en el móvil que, en apariencia, proviene de su hijo o hija: el texto suele empezar con un «mamá» o «papá» y continúa con una explicación convincente, como que ha cambiado de número, que tiene el teléfono roto o que necesita ayuda urgente. En este caso que hoy inunda los telefónos móviles, su móvil se ha «mojado» así que ha tenido que comprar uno nuevo. «Agrega mi nuevo número», pide a su víctima.

Ampliar Ejemplo de un mensaje que busca hacerse con los datos personales de la víctima

Con ese anzuelo, los delincuentes buscan generar confianza y jugar con la preocupación de los padres para conseguir datos personales, credenciales bancarias o incluso tratar de que se realice una transferencia inmediata de dinero. Una estafa especialmente peligrosa porque apela directamente a los lazos emocionales y puede resultar difícil de identificar.

¿Cómo evitar este fraude?

Si recibes este tipo de mensaje SMS, desde Banco Santander dan una serie de tips para ayudarnos a actuar.

- Intenta contactar con tu familiar en su número de teléfono habitual, el que dice en el mensaje de texto que supuestamente no funciona.

- Si no lo consigues y entablas la conversación por WhatsApp con el número sospechoso, pide pruebas que te permitan saber que se trata realmente de tu hijo o hija, como fotos o datos que solo esa persona conozca.

- Si sospechas o verificas que se trata de un fraude, puedes reportar el SMS reenviándolo al número 638 444 542 de reporte de fraudes relacionados con el Santander o denunciar el SMS haciendo una llamada al teléfono gratuito 017 de ayuda en ciberseguridad al ciudadano.