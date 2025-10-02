Qué día paga cada banco las pensiones de octubre de 2025 Estos son los días en los que Banco Santander, CaixaBank, BBVA y el resto de bancos harán el pago de las pensiones de octubre 2025

Judith Rueda Jueves, 2 de octubre 2025, 10:57

Como cada mes, los jubilados ya se preguntan qué día recibirán el pago de sus pensiones este octubre. Aunque el pago oficial por parte de la Seguridad Social suele hacerse a final del mes, la mayoría de entidades bancarias adelantan el ingreso. De esta forma, se espera que la paga extra esté disponible en las cuentas entre los días 22 y 24 de octubre aproximadamente.

Este es el día que realiza el ingreso cada banco, de acuerdo con los datos recopilados por el portal especializado HelpMyCash:

¿Qué día paga Unicaja la pensión este mes? 22 de octubre

¿Que día paga Bankinter la pensión este mes? 22 de octubre

¿Que día paga el Santander la pensión este mes? 23 de octubre

¿Que día paga Ibercaja la pensión este mes? 24 de octubre

¿Que día paga La Caixa la pensión este mes? 24 de octubre

¿Que día paga Banco Sabadell la pensión este mes? 24 de octubr

¿Que día paga Laboral Kutxa la pensión este mes? 24 de octubre

¿Que día paga BBVAla pensión este mes? 25 de octubre

¿Que día paga ING la pensión este mes? 25 de octubre

¿Que día paga Abanca la pensión este mes? 27 de octubre

¿Que día paga Pibank la pensión este mes? 1 de noviembre

¿Por qué los bancos adelantan el pago de la pensión?

Los bancos tienden a enviar las pensiones a partir del día 24 de manera aproximada. ¿Por qué sucede esto? Pues según Javier Mezcua esto se debe a que los bancos no estan obligados a realizar el pago antes del primer día de cada mes, por lo que en ocasiones adelantan los pagos. Algunos de estos bancos son CaixaBank, BBVA o Santander. Este adelanto es debido a que tienen la información del importe y del perceptor, por lo que deciden adelantarlas.