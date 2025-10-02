Qué día paga cada banco las pensiones de octubre de 2025
Estos son los días en los que Banco Santander, CaixaBank, BBVA y el resto de bancos harán el pago de las pensiones de octubre 2025
Judith Rueda
Jueves, 2 de octubre 2025, 10:57
Como cada mes, los jubilados ya se preguntan qué día recibirán el pago de sus pensiones este octubre. Aunque el pago oficial por parte de la Seguridad Social suele hacerse a final del mes, la mayoría de entidades bancarias adelantan el ingreso. De esta forma, se espera que la paga extra esté disponible en las cuentas entre los días 22 y 24 de octubre aproximadamente.
Este es el día que realiza el ingreso cada banco, de acuerdo con los datos recopilados por el portal especializado HelpMyCash:
¿Qué día paga Unicaja la pensión este mes?
-
22 de octubre
¿Que día paga Bankinter la pensión este mes?
-
22 de octubre
¿Que día paga el Santander la pensión este mes?
-
23 de octubre
¿Que día paga Ibercaja la pensión este mes?
-
24 de octubre
¿Que día paga La Caixa la pensión este mes?
-
24 de octubre
¿Que día paga Banco Sabadell la pensión este mes?
-
24 de octubr
¿Que día paga Laboral Kutxa la pensión este mes?
-
24 de octubre
¿Que día paga BBVAla pensión este mes?
-
25 de octubre
¿Que día paga ING la pensión este mes?
-
25 de octubre
¿Que día paga Abanca la pensión este mes?
-
27 de octubre
¿Que día paga Pibank la pensión este mes?
-
1 de noviembre
¿Por qué los bancos adelantan el pago de la pensión?
Los bancos tienden a enviar las pensiones a partir del día 24 de manera aproximada. ¿Por qué sucede esto? Pues según Javier Mezcua esto se debe a que los bancos no estan obligados a realizar el pago antes del primer día de cada mes, por lo que en ocasiones adelantan los pagos. Algunos de estos bancos son CaixaBank, BBVA o Santander. Este adelanto es debido a que tienen la información del importe y del perceptor, por lo que deciden adelantarlas.