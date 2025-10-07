Alerta oficial: cuatro números de teléfono que debes ignorar Las autoridades de distintos países alertan por el incremento de llamadas internacionales

Irene Manzano Martes, 7 de octubre 2025, 09:24

¿Últimamente has recibido alguna llamada de un número desconocido y con un prefijo extraño? Esta nueva modalidad de fraude, denominada 'estafa de la llamada perdida', puede derivar en pérdidas económicas y en la exposición de datos financieros y personales.

Debido a esto, la Guardia Civil ha alertado que los ciberdelincuentes utilizan los códigos internacionales: 353, 225, 233 y 234, procedentes de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria como una nueva forma de fraude que les resulta directo y eficaz.

Cómo es la estafa

Para estos estafadores el procedimiento es sencillo: realizan llamadas muy breves desde esos prefijos y esperan que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, quiera devolver esa llamada.

Al llamar de vuelta, se activa un sistema de tarificación especial que aumenta en gran medida el coste de la comunicación, lo que se traduce en ganancias directas para los delincuentes.

Pero ¿por qué eligen estos prefijos? Su estrategia consiste en evitar sospechas y aumentar la probabilidad de que su siguiente víctima caiga en esta trampa.

Por todo esto, las autoridades lo tienen claro: hay que mostrar mucha precaución y cuidado con estas estafas, además de no ofrecer datos comprometidos cuando no se está seguro del remitente de la información.