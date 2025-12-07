HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. HOY
'Estafa del me gusta'

Alerta por falsas ofertas de empleo que acaban en fraude

El engaño comienza cuando los estafadores contactan con las víctimas ofreciéndoles un empleo aparentemente sencillo ver vídeos, darles me gusta y enviar capturas de pantalla como prueba

R. H.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:26

¿Estás buscando trabajo? Cuidado, no todo vale. La Policía Nacional ha emitido una advertencia ante el aumento de casos de la conocida como «estafa del me gusta», un fraude que está proliferando a través de supuestas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales.

El engaño comienza cuando los estafadores contactan con las víctimas ofreciéndoles un empleo aparentemente sencillo ver vídeos, darles me gusta y enviar capturas de pantalla como prueba. Muy fácil para personas vulnerables en momentos en los que cualquier salida podría ser viable. Según detalla la Policía, en una primera fase, prometen pequeñas recompensas que oscilan entre 3 y 10 euros por tarea, e incluso sugieren que pueden llegar a obtener entre 400 y 500 euros.

Tras generar confianza, los delincuentes invitan a las víctimas a unirse a grupos de Telegram con miles de miembros. Allí les piden que ingresen determinadas cantidades de dinero, garantizando beneficios del 40% sobre la inversión. Sin embargo, cuando la persona intenta recuperar sus fondos, comienzan los obstáculos, ya que exigen pagos adicionales, para finalmente, bloquear por completo su acceso al dinero invertido.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar la precaución ante este tipo de fraudes, recomendando desconfiar de cualquier oferta laboral que prometa ganancias fáciles y sin esfuerzo, especialmente si llega mediante mensajes no solicitados.

