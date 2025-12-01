Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

«Se ha realizado un cargo a su cuenta de 772,27 euros. Si no reconoce esta actividad, verifique inmediatamente a través del enlace». Mensajes ... como este bombardean diariamente a los usuarios de móviles y, en muchas ocasiones, pretenden que el receptor pinche en la dirección con un objetivo dañino. Son ciberestafas que circulan sin descanso a través de mensajes, correos electrónicos o WhatsApp y para evitar caer en ellos el extremeño José Miguel Rodríguez Hernández, de 34 años, ha creado un aplicación informática.

Se llama Fiablex y puede evitar el robo de datos personales o bancarios y que puedan usarse sin consentimiento. Es capaz de detectar estafas online en correos y mensajes o páginas webs que no son fiables. Y todo de una manera sencilla.

«El usuario copia o comparte el texto que quiere analizar con la aplicación para que esta detecte qué direcciones webs intervienen y, a través de inteligencia artificial en base a reseñas, comentarios y lo popular que sea una página, determina si se trata de una estafa simplemente con darle a la opción de analizar», explica este ingeniero informático en especialidad de software por la Universidad de Extremadura, nacido en Jerez Caballeros y con ocho años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles.

«Vi la necesidad a través de mi grupo de amigos y familia, que siempre me preguntaban si los mensajes que recibían eran fiables», cuenta este ingeniero que teletrabaja desde Badajoz para una consultora con sede en diferentes puntos del país y que también ha realizado trabajos para grandes bancos y multinacionales.

La aplicación la ha lanzado hace apenas dos semanas y ya está disponible para Android y Apple. Reconoce que, aunque existe un pequeño porcentaje de error, como sucede en la mayoría de desarrollos tecnológicos, su APP está diseñada para proteger al usuario. «Si hay fallo nunca va a determinar que un mensaje o una web sean fiables cuando en realidad no lo son. Lo que sí puede suceder es que un mensaje que no es dañino lo indique como tal», matiza el informático.

Su objetivo es ayudar a las personas porque se ha topado con muchos casos. «Y si existe la posibilidad de hacerla rentable mediante un negocio también es una opción«, apunta. Para ello está participando en el programa Impulsa Star-Ups que desarrolla la Cámara de Comercio de Badajoz. Con él, emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica reciben formación y asesoramiento para su constitución, desarrollo, crecimiento o expansión.

Las claves para detectar un fraude

Rodríguez lleva trabajando en esta aplicación informática un año y para ello ha investigado sobre ciberdelitos, que en el 85% de los casos están relacionados con fraudes y estafas. Pero, ¿qué aspectos debe tener en cuenta el usuario para no caer en la trampa de quienes intentan engañar?

Aunque lleguen por WhatsApp, por mensajes tradicionales o correo electrónico, todos suelen tener un denominador común, que es el acceso que lleva ese enlace. Asimismo, apunta que «los ciberdelitos suelen estar enfocados a todo lo que genere alerta a la población, como los bancos, la Seguridad Social o Hacienda. Y todo se presenta siempre con mucha celeridad». Además, indica que «ni los bancos ni la instituciones envían enlaces pidiendo contraseñas o el pago de multas, por ejemplo, a través de medios electrónicos».

Junto a esta aplicación, este informático está desarrollando otra herramienta relacionada con las ciberestafas para que las empresas, simplemente con reenviar un correo electrónico a una dirección determinada, puedan saber si se trata de un intento de fraude o no.

Además, ya ha puesto en marcha otros desarrollos como una APP para buscar chollos en Amazon, así como juegos u otras relacionadas con la inteligencia artificial para generar frases a través de una fotografía.

Cuentas de 'influencers'

Antes también ha utilizado su conocimiento tecnológico para ayudar a 'influencers' a recuperar sus cuentas en la red social Instagram después de que se las hubieran robado.

«Hubo una época, y todavía sigue pasando, en la que muchos 'influencers' eran atacados a través de enlaces y conseguían robarles las cuentas de redes sociales con miles de seguidores, así que ayudé a bastantes», explica Rodríguez.

«Todo empezó por recuperarle la cuenta a un amigo y varios 'influencers' se pusieron en contacto conmigo para ayudarles, pues en un principio en Instagram el proceso de recuperación era muy complejo. Ahora eso ha cambiado y es más sencillo, así que solo recurren a mí de manera puntual», relata tras aludir a las personas a las que ha ayudado.

Algunas superan actualmente los 280.000 seguidores en Instagram, como el extremeño Santiago Sánchez, que se dedica a realizar recomendaciones para lograr un cambio físico; o Sandra García, una 'influencers' que roza los 50.000 con una cuenta en la que detalla los entresijos de la doma vaquera y la vida que rodea al campo y al caballo.

Por recuperar cuentas pueden llegar a pagar entre 200 y 800 euros. A más seguidores, mayor precio. De hecho, en torno a este negocio también han surgido nuevas empresas.