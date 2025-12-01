HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Miguel Rodríguez muestra la aplicación que ha creado y que está impulsando con un programa de la Cámara de Comercio de Badajoz. A. Márquez

Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

El ingeniero informático José Miguel Rodríguez ha desarrollado Fiablex para evitar el robo de datos que puedan usarse sin consentimiento

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

«Se ha realizado un cargo a su cuenta de 772,27 euros. Si no reconoce esta actividad, verifique inmediatamente a través del enlace». Mensajes ... como este bombardean diariamente a los usuarios de móviles y, en muchas ocasiones, pretenden que el receptor pinche en la dirección con un objetivo dañino. Son ciberestafas que circulan sin descanso a través de mensajes, correos electrónicos o WhatsApp y para evitar caer en ellos el extremeño José Miguel Rodríguez Hernández, de 34 años, ha creado un aplicación informática.

