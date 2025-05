El presidente de la Diputación de Cáceres muestra su «preocupación» y «tristeza» por la situación del PSOE en la región

R. H. Jueves, 22 de mayo 2025, 14:14 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mostrado su «preocupación» y «tristeza» por la situación del PSOE en Extremadura y las noticias que están surgiendo en torno a la entrada del secretario regional de los socialistas extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en la Asamblea de Extremadura, porque perjudican al partido como institución que «ha hecho tanto por la región».

«En lo que respecta a Extremadura, yo no puedo ser objetivo porque no conozco los entresijos, estoy preocupado porque no me gustan las noticias negativas para mi partido, porque no perjudican a una persona, no perjudican a los líderes, perjudican a una organización que llevo en el corazón y que es importantísima para este país«, ha señalado.

Morales, que ha sido secretario provincial del PSOE de Cáceres durante 13 años y hasta hace unas semanas, ha dicho que «como militante» no tiene «criterios objetivos» para opinar sobre lo que ha pasado porque «nadie» le ha informado de nada al no tener ya responsabilidades orgánicas en el partido, según recoge Europa Press.

«Lo que conozco es por los medios de comunicación. Y lo que aparece en los medios de comunicación son noticias preocupantes para el partido. Yo siempre antepongo los intereses de mi partido, de un partido centenario, de un partido que ha representado lo mejor de España y de Extremadura. Y, por tanto, por encima de las personas siempre estará el partido«, ha espetado.

«Movimientos preocupantes»

Así, ha recalcado que no sabe «exactamente nada de ninguno de los movimientos preocupantes» que han surgido en las últimas horas, en relación al supuesto intento de colocar a la diputada regional Maricruz Rodríguez como subdelegada del Gobierno, tras haber renunciado a su escaño para que Gallardo pueda entrar en el parlamento regional, un nombramiento que habría parado el actual delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

«No conozco ninguno de los entresijos que están ocurriendo en el partido, porque tampoco tengo la obligación de saberlo, porque mi responsabilidad es únicamente como presidente de la Diputación Provincial« ha insistido Morales, que no obstante, ha hecho hincapié en que está »preocupado« porque todo esto pueda dañar al partido, ya que la »rumorología no es buena«. »Yo siempre he abogado en política por la transparencia y por la claridad«, ha sentenciado.

Morales ha defendido al partido socialista, que «no es una organización sectorial que no la conoce nadie, es el PSOE de Extremadura, el PSOE que ha transformado esta tierra, el PSOE que ha transformado este país, el PSOE que tanta gente mira con anhelo nuevamente para gobernar y esto es muy importante y por tanto yo siempre digo que el PSOE se merece lo mejor«, ha indicado.

Por ello, ha insistido en que le gustaría que las noticias que se dieran fueran «buenas» y relacionadas con el trabajo que se hace por los ciudadanos, «por intentar conseguir la igualdad, por intentar conseguir financiación justa para las residencias». «Esto es lo importante, las noticias, porque las diatribas, la polémica, no son buenas, como no es bueno el clima generalizado de lodazal en la política», ha manifestado.

«Los partidos políticos tienen que hablar, los partidos políticos que han sustentado esta democracia en España y en Extremadura tienen que hablar y no se puede estar insultando, descalificando y si yo digo blanco tú dices negro y si aquel dice negro yo digo blanco, hay que ponerse de acuerdo», ha defendido Morales, que ha añadido que «en política nadie tiene razones absolutas y todo el mundo tendrá una parte de razón«.

Así las cosas, ha hecho un llamamiento para que el PSOE regional se dedique «a trabajar por la ciudadanía, a resolver los problemas de los ciudadanos extremeños y a que no tengamos ningún conflicto interno, porque es muy doloroso y porque la gente no se merece esto».

Respecto a la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura, Morales ha indicado que «es una estrategia» y que ya cuando en febrero Gallardo ganó las primarias le dijo que «lo lógico en aquel momento era que accediera a la Junta de Extremadura para hacer política desde la Asamblea de Extremadura».

«Luego yo dejé de ser secretario general y ya no he tenido la oportunidad de expresarle nada más en ningún sitio», ha explicado Morales al ser preguntado por este asunto este jueves. «Yo creo que los líderes políticos, a nivel regional, tienen que confrontar en la Asamblea, que es el seno donde está la representación de todos los partidos políticos», ha defendido.