La víctima del crimen de Zafra suplicó perdón: «Manuel, tengo dos hijos»

«Manuel, que tengo dos hijos. Manuel, perdóname». Esa fue una de las últimas frases que pronunció María Soledad S.D. antes de morir a ... manos de Manuel G.M.M., el vecino de Zafra para el que la Fiscalía y las acusaciones particulares piden 25 años de cárcel por golpearla más de 40 veces para acabar con su vida.

Su terrible agonía centró la vista que tuvo lugar este jueves en la Audiencia de Badajoz. Los minutos se hicieron eternos: primero la conversación en la que María Soledad le dejó claro a Manuel cuáles eran sus obligaciones («Yo no he venido a cuidar la casa. Yo me dedico a cuidar animales»); después los primeros golpes, que provocaron la caída del móvil al suelo; y por último, los ruegos de la víctima pidiendo clemencia («Manuel, que tengo dos hijos, Manuel perdóname»).

De la agresión no hay imágenes pero la grabación de sonido es lo suficientemente explícita para remover las entrañas de una persona. Tanto, que una de las componentes del jurado sufrió una indisposición momentánea que obligó a suspender la vista.

Antes, el abogado de la defensa había sugerido la posibilidad de que la proyección del vídeo se hiciese de forma privada para suavizar el mal trago que iba a pasar el jurado, compuesto por ciudadanos de la provincia de Badajoz elegidos por sorteo. Pero el fiscal que ha participado en el juicio y las defensas solicitaron que se exhibiera como una prueba más.

Minutos después, las lágrimas recorrían las mejillas de algunas de las personas que permanecían en sala. El trago fue especialmente amargo para las hermanas y las amigas de la víctima.

El presidente del tribunal, Emilio Serrano, suspendió la vista durante unos minutos. Tras el receso, fueron escuchados los últimos minutos del vídeo en el que agoniza la víctima y el juicio prosiguió hasta su conclusión. Y una vez practicada esta última prueba el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares elevaron a definitivas las conclusiones provisionales recogidas en sus escritos de calificación.

25 años de cárcel

El representante de la Fiscalía de Badajoz mantiene que se trata de un asesinato con ensañamiento y alevosía para el que solicita una pena de 25 años de prisión, la misma condena que proponen las acusaciones particulares, representadas por Noelia Álvarez, Marta Guzmán y Ana Belén Spínola, que añaden la agravante de género por entender que el procesado le cedió la vivienda con la intención de tener una relación de pareja, algo a lo que se habría negado la víctima.

El letrado de la defensa solicita por su parte que se considere la eximente de trastorno mental transitorio en el acusado o, como alternativa, que los hechos sean considerados un homicidio en el que se tenga en cuenta la atenuante de arrebato y la atenuante muy cualificada de confesión dado que el causante de la muerte se entregó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil y reconoció los hechos.

En un primer momento Cortés proponía que también se reconociese la atenuante muy cualificada de reparación del daño por cuanto el acusado responderá con su vivienda de la responsabilidad civil que se le solicita, aunque finalmente desiste de este argumento.

Esa responsabilidad civil es cifrada por la Fiscalía en 31.250 euros para cada uno de los dos hijos que tenía la víctima (el padre murió cuando ellos tenían 2 y 4 años de edad) y 18.750 euros a cada uno de los siete hermanos de María Soledad, que al igual que los hijos reclaman ser indemnizados. Además, el fiscal pide que cuando ingrese en la cárcel no se le conceda el tercer grado penitenciario hasta que haya pagado la mitad de la pena. De ese modo pretende evitar que pueda recibir ese beneficio penitenciario en los primeros años de condena.

Veredicto del jurado

El veredicto se conocerá este viernes si el jurado formado por nueve ciudadanos elegidos por sorteo logra el consenso necesario. En caso contrario, las deliberaciones continuarán durante el fin de semana.