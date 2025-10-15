Trasladado al hospital un motorista de 52 años tras sufrir una caída cerca de Azuaga

R. H. Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Un motorista de 52 años de edad ha resultado herido en la tarde de este miércoles tras sufrir una caída en la Ba-018, cerca de la localidad pacense de Azuaga.

Según los datos facilitados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico, que ha consistido en una caída de la motocicleta en la que circulaba el hombre, se ha producido a la altura del kilómetro 7 de la citada vía. El suceso se ha registrado poco antes de las cuatro de la tarde.

Como consecuencia, el varón de 52 años ha resultado herido y, según las primeras valorciones sanitarias, ha sufrido una fractura de peroné. Ha sido trasladado al hospital de Llerena en estado menos grave.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una Unidad Medicalizada y patrullas de la Guardia Civil.