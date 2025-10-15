HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Equipos de emergencias en el lugar del accidente. Cruz Roja Extremadura

Sucesos

Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés

Los tres, dos hombres y una mujer, han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:48

Comenta

Tres personas han resultado heridas en la tarde de este miércoles tras producirse un choque por alcance entre dos coches en la EX-310 cerca de la localidad pacense de Valverde de Leganés.

Según los datos aportados por Cruz Roja, el accidente de tráfico ha tenido lugar en torno a las 16 horas, a unos diez kilómetros de Valverde de Leganés. En el suceso se han visto implicados dos vehículos, un Renault Clio y un Hyundai. Los hechos se han producido cuando uno de los turismos implicados en el accidente de tráfico iba a girar para entrar en un camino.

Como consecuencia de esta colisión, tres personas han resultado heridas. Han tenido que ser atendidos dos varones, un joven de 16 años y un hombre de 56, y una mujer de 50 años. Los tres han sido trasladados al hospital Univeristario de Badajoz para recibir atención médica. Según las primeras valoraciones de los servicios sanitarios, los tres se encontraban en estado leve.

Además de equipos de Cruz Roja Extremadura, también han acudido dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES), bomberos y patrullas de la Guardia Civil.

