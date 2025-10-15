Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:48

Un joven de 19 años de edad ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz tras ser atropellado cuando iba a bicicleta por un coche. El accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este miércoles, en torno a las 17 horas, en la rotonda del centro comercial Conquistadores, en Badajoz. En concreto, el atropello se ha producido cuando el ciclista ha tomado la salida de la glorieta hacia la avenida de Elvas, en el tramo del hospital Universitario.

Como consecuencia de este suceso, el joven ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital por un equipo de Cruz Roja Extremadura.

Hasta el lugar también han acudido patrullas de la Policía Local.