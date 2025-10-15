HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Equipos de Emergencias en el lugar del suceso. Cruz Roja Extremadura

Sucesos

Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz

El accidente de tráfico ha tenido lugar en torno a las 17 horas, en la rotonda del centro comercial Conquistadores

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:48

Comenta

Un joven de 19 años de edad ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz tras ser atropellado cuando iba a bicicleta por un coche. El accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este miércoles, en torno a las 17 horas, en la rotonda del centro comercial Conquistadores, en Badajoz. En concreto, el atropello se ha producido cuando el ciclista ha tomado la salida de la glorieta hacia la avenida de Elvas, en el tramo del hospital Universitario.

Como consecuencia de este suceso, el joven ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital por un equipo de Cruz Roja Extremadura.

Hasta el lugar también han acudido patrullas de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz

Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz