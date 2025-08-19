Quintana de la Serena también suspende sus fuegos artificiales por el riesgo de incendio El espectáculo pirotécnico estaba previsto el domingo 24 de agosto, como colofón a la Feria

El Ayuntamiento de Quintana de la Serena ha decidido suspender el lanzamiento de fuegos artificiales previsto para el próximo domingo, 24 de agosto, con motivo del cierre de la feria 2025. El Consistorio informa que la medida responde a la declaración de riesgo extremo de incendios forestales y a las recomendaciones de organismos oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En mitad de una oleada de incendios que asola la región, la Junta de Extremadura recordó que está prohibida la utilización de elementos pirotécnicos durante la declaración de riesgo 'muy alto' o 'extremo' de incendios en zona forestal y su zona de influencia. En el caso de cascos urbanos, añadió, la competencia para decidir si se usan o no fuegos artificiales es municipal.

En el caso de Quintana, la decisión se adoptó tras analizar las previsiones meteorológicas y en aplicación de un criterio de responsabilidad y prevención, dado que la región se encuentra actualmente afectada por varios incendios activos.

El Ayuntamiento ha pedido comprensión a la poblacióin, recordando la obligación de extremar las precauciones para evitar cualquier riesgo añadido. También ha trasladado un mensaje de solidaridad y apoyo a las localidades y personas afectadas por los incendios en la región.

Herrara del Duque o Trujillo son otros municipios extremeños que también han suspendido sus espectáculos pirotécnicos en los últimos días. Una medida que no adoptó Jaraíz de la Vera y lanzó sus cohetes este pasado puente de agosto, con importantes focos ardiendo en la provincia de Cáceres, y con los medios de extinción «tensionados».

