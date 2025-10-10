Un pequeño pueblo extremeño conquista Estados Unidos con su tradición religiosa La Hermandad de San Isidro de Los Santos de Maimona logra un reconocimiento histórico con un proyecto que muestra la cultura rural extremeña con humor y respeto

Irene Toribio Viernes, 10 de octubre 2025, 12:27

Los Santos de Maimona vuelve a estar en el plano internacional. Después de que la Cooperativa Virgen de la Estrella, con sede en Los Santos de Maimona, llevase su aceite de oliva virgen extra hasta Japón, ahora es una hermandad de la localidad la que ha logrado un nuevo hito histórico. La Hermandad de San Isidro ha sido reconocida en el Christian Film Festival de Virginia (EEUU) gracias al proyecto audiovisual titulado 'Donde Nace la Fe', que pone en valor a través del humor y el respeto, la cultura rural y agrícola de Extremadura más allá de nuestras fronteras.

El trabajo, impulsado por el comunicador y cineasta extremeño Alberto Calvo Báez, ha dado visibilidad internacional a una historia local, demostrando que lo que parece pequeño en nuestro día a día puede emocionar al otro lado del mundo.

La historia narra como un turista americano busca refugio en una pequeña ermita al amanecer. Dentro, una conversación interesante con un agricultor le muestra el alma de una hermandad centenaria. Entre silencio, respeto y una sonrisa final, descubre que la fe no entiende de distancias, solo de corazones. Con los protagonistas Leonardo Terrazas (párroco de la localidad), Robert Ransley (americano afincado en el pueblo) y Antonio Muñoz (presidente de la hermandad).

«Alberto nos propuso contar nuestra historia desde otro punto de vista, y aunque al principio fue arriesgado, hoy vemos que ha dado frutos internacionales», señala Antonio Muñoz, presidente de la hermandad.

El premio tiene además un guiño inesperado ya fue entregado en la ciudad natal de Robert Ransley, quien interpretaba al turista estadounidense que participó en el proyecto.

«Mi propósito es cambiar la mirada externa hacia lo rural extremeño, pero la mejor manera de empezar es cambiándola nosotros mismos», explica Alberto Calvo. «Por eso cuento lo invisible, lo que no se ve a simple vista como las personas que están detrás, la inteligencia, las ganas de ir más allá y la unión que sostienen nuestro entorno».

Este reconocimiento vuelve a situar a Los Santos de Maimona, el piropo blanco extremeño, en el mapa internacional y refuerza que desde lo rural, desde nuestros pueblos, también se hacen cosas grandes, con mucha alma y con futuro.