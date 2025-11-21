HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tres menores intoxicados en La Parra por un brasero de picón

Se trata de dos niños de 3 y 13 años y una niña de 6, que han sido trasladados al Hospital Materno Infantil de Badajoz

R. H.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:10

Comenta

Cuatro personas, entre ellas tres menores, han resultado afectadas por intoxicación de monóxido de carbono con un brasero de picón en La Parra.

Se trata de dos niños de 3 y 13 años y una niña de 6, que han sido trasladados al Hospital Materno Infantil de Badajoz en estado leve. También ha resultado afectada una mujer de 32, que se encuentra en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense.

Los hechos han sucedido en una vivienda de la calle San Juan de la localidad pacense, según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 8,27 horas de este viernes.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud, que han trasladado a los afectados a los centros hospitalarios.

