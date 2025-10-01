El próximo 30 de mayo se celebrará una procesión Magna Mariana en Jerez por primera vez Participarán ocho Vírgenes, siete de Semana Santa y la de Aguasantas, que cumple 100 años en 2026 de su proclamación como patrona del municipio

La fecha, sábado 30 de mayo de 2026. El próximo año se celebrará una procesión inédita hasta ahora en Jerez de los Caballeros. Una Magna pero Mariana. Esto es, con las imágenes de la Virgen María en sus diferentes advocaciones a través de las cofradías de Semana Santa y de la hermandad de la Virgen de Aguasantas, patrona del municipio. El anuncio oficial se hará oficial mañana jueves tras una reunión de la Junta de la Cofradías jerezana, según ha podido saber HOY.

En la Semana Santa jerezana, Fiesta de Interés Turístico Nacional, se han desarrollado varias procesiones Magnas. La última, en 2006. La anterior, en 1992. En ellas salieron pasos con los Cristos y Vírgenes de todas las cofradías. Pero nunca ha habido una Magna Mariana en Jerez. La primera de su historia se celebrará el próximo 2026 por una efemérides. El próximo año se cumple el centenario de la proclamación de la Virgen de Aguasantas como patrona de Jerez de los Caballeros.

La Junta de Cofradías, en colaboración y el Ayuntamiento, ha acordado que el sábado 30 de mayo procesionen ocho imágenes marianas. Siente son de Semana Santa. Las de Nuestra Señora del Rosario (cofradía de los 'catalinos); la de la Virgen del Silencio (cofradía de Jesús orando en el Huerto); la de los Desamparados o de los Dolores (hermandad del Ecce Homo); la Virgen de la Paz (Santísimo), que acaba de celebrar el 50 aniversario de su llegada a Jerez con una procesión extraordinaria; la Virgen de la Amargura (Coronado de Espinas); Esperanza Macarena y la Virgen de la Encarnación (Nuestro Padre Jesús). Al desfile se unirá la Virgen de Aguasantas.

La procesión saldrá oficialmente de la iglesia de Santa Catalina y llegará a la plaza de España. A falta de conocer más detalles, se iniciará entre las 18 y las 19 horas. Todas las imágenes saldrán de la iglesia del Barrio Bajo, a excepción de La Amargura, cuyo palio no puede pasar bajo el dintel de la puerta de entrada. Por eso se habilitará una carpa en la misma plaza de Santa Catalina. La Virgen de Aguasantas saldrá desde su ermita, situada a poca distancia del templo.

Recorrerán las calles de Jerez en el sentido del regreso de la cofradía de los 'catalinos' cada Domingo de Ramos una vez que llega a la plaza de España. Esto es, el recorrido será, salvo cambio postrero, Llano de Santa Catalina, Iglesia, Capitán, Calzada, Fuente de los Santos, Corazón de María, plaza del Padre Ruiz y Plaza de España, donde desfilarán todas las imágenes marianas delante de Aguasantas. Una vez en la plaza en la que se encuentra la iglesia de San Miguel, cada cofradía llevará su Virgen al correspondiente templo.

Las cofradías de jerez deben ahora perfilar todos los detalles de la Magna Mariana, como el número de hermanos que acompañarán a los pasos, el tipo de ropa y calzado adecuado, los exornos florales o las bandas de música que estarán en el desfile procesional. En principio, serán cuatro.

Hace pocos días, el sábado 20 de septiembre, se vivió una Magna Mariana no muy lejos de Jerez de los Caballeros. Fue en Huelva. Reunió a 24 imágenes marianas de la ciudad y su provincia para conmemorar un Año Jubilar que se ha desarrollado en la Diócesis onubense bajo el lema «todos somos peregrinos de esperanza». La procesión, que congregó a más de 100.000 personas, fue el acto central del año jubilar mariano en esa provincia vecina a la de Badajoz.

