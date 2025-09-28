Jerez y la cofradía del Santísimo vibran con la Virgen de la Paz en su histórica procesión extraordinaria Culmina el programa de actos de la Hermandad del Barrio Alto por el 50 aniversario de la llegada de la Virgen a Jerez de los Caballeros

Celestino J. Vinagre Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:32 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

Una sinfonía prolongada de música, de petaladas, de algunas lágrimas desparramadas por momentos recordando a los que ya no están. Una procesión de espacio para el rezo y los continuos aplausos. Y mucha felicidad. Mucha. La Archicofradía del Santísimo Sacramento y Jerez de los Caballeros en su conjunto vibraron ayer tarde-noche con una procesión extraordinaria en la que María Santísima de La Paz recorrió durante casi cuatro y horas y media las calles del pueblo que la vio llegar hace cincuenta años. Esa efeméride, desarrollada por la cofradía del Santísimo con un completo programa de actividades y un esfuerzo colectivo por parte de sus hermanos cofrades, culminó ayer con una salida procesional en la que arrimaron el hombro, nunca mejor dicho, el resto de cofradías jerezanas.

Costaleros del Santísimo y también de las otras hermandades de la Semana Santa de Jerez llevaron a la Virgen de la Paz por un recorrido en el que intervinieron cinco bandas de música y el grupo folclórico 'Jara y Jerez'. Este le bailó y cantó el 'Ave María' en la calle el Campo. Las bandas son las tres que habitualmente acompañan a La Paz en su procesión del Jueves Santo, la de Abel Moreno, de la localidad onubense de Encinasola, y las jerezanas de la OJE-Maestro Sousa y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, estuvieron anoche en otros tramos las también jerezanas bandas del Ecce Homo (en la plaza de la Constitución), la Agrupación Musical de Jerez de los Caballeros (Arco de Burgos), que ha compuesto piezas musicales ex profeso para el aniversario.

El imaginero y escultor sevillano de raíces extremeñas Luis Álvarez Duarte fue su creador. Recibió ese encargo en 1974, La Paz llegó a Jerez en enero de 1975 y procesionó por primera vez en el Jueves Santo de 1976. La imagen salió ayer en un palio diferente al de Semana Santa. Se trataba de un antiguo palio sacramental del siglo XVIII, restaurado y adaptado con gran acierto por Jesús Romero Moreno y Aurora Jiménez Ramos.

Explicó la cofradía del Santísimo que «fruto del amor y la devoción de muchos corazones generosos», la Virgen lució ayer numerosas prendas y joyas. Entre ellas, un manto de tisú de oro, confeccionado también por Jesús y Aurora; encaje duquesa, donado por el Grupo Joven de la hermandad; un rosario de filigrana en plata con piedras de aguamarina, regalo de la Hermandad de la Esperanza Macarena y un rosario de plata sobredorada con cuentas de turquesa y cruz enriquecida con piedras de aguamarina, ofrenda de un devoto.

En cuanto al exorno floral, la imagen procesionó con rosas de color rosa palo de Ecuador, jazmines de Madagascar, orquídeas 'mariposa', espigas doradas, musgo holandés, laurel dorado y uvas. Una composición exquisita y que maravilló a los que siguieron la salida extraordinaria de La Paz. Como símbolo de fraternidad y unidad, la Virgen portó en su palio las medallas de las Hermandades de Jerez de los Caballeros, las de Semana Santa junto a la de la Virgen de Aguasantas.

Iglesia de San Bartolomé con una gran colgadura recordando el aniversario de la Virgen de la Paz. C. J. V.

En la calle Templarios se produjo una petalada a cargo del Grupo Joven de la Cofradía jerezana del Coronado de Espinas y en la calle Vasco Núñez se produjo otra por parte de la asociación del Belén Bíblico de Santa Ángela.

Centenares de jerezanos y de personas llegadas desde otros puntos de Extremadura disfrutaron con la organización y el desarrollo de una procesión extraordinaria acompañada por una climatología benigna. En cada esquina, en cada cuesta jerezana. Con todas las letras pasa a ser histórica no solo para una Pontificia y Real Archicofradía del Santísimo Sacramento que, según consta en los libros parroquiales, se remonta a los primeros años del siglo XVI sino también para el pueblo de Jerez.