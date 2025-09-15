Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche

A. M. Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:43 | Actualizado 10:14h. Comenta Compartir

Una mujer de 57 años de edad ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-66. El siniestro consistió en una colisión por alcance de dos turismos registrada en el kilómetro 724 de la autovía de la Plata, a la altura de Monesterio, y en sentido Gijón.

La persona que resultó herida de gravedad era la conductora de uno de los vehículos. En el momento del impacto la mujer se encontraba fuera de su turismo, por lo que en «ese momento era peaton», precisa la Guardia Civil, que estudia las causas por las que la víctima se había apeado del vehículo.

La centralita de emergencias recibió el aviso minutos después de las 21 horas y al lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una de soporte vital básico, sanitarios del Punto de Atención Continuada de Monesterio y una patrulla de la Guardia Civil.

Tras ser atendida en el lugar, la mujer fue trasladada al hospital de Llerena con politraumatismos, informa el 112.

El fin de semana ha dejado una víctima mortal en los viales extremeños. Se trata de un vecino de Hornachos de 50 años que circulaba por la BA-079, que conecta su pueblo con Hinojosa del Valle, cuando sufrió una salida de vía con su moto.