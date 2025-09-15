HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Coches parados en la autovía, en sentido Sevilla. HOY

Una hora y media de retenciones en la A-66 por presencia de ganado en la calzada

La incidencia se localizó cerca del túnel de la Medina Fanega, en la provincia de Sevilla y a unos 50 kilómetros de Monesterio

A. Murillo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:11

Corte parcial en la A-66 por la presencia de ganado vacuno en el asfalto. Esta incidencia en la Autovía de la Plata se ha localizado durante más de hora y media cerca del túnel de la cuesta de la Media Fanega, a la altura de El Garrobo, en la provincia de Sevilla.

Desde mediodía, la Dirección General de Tráfico advertía en su web de importantes retenciones desde el km 777 al km 779, en el sentido creciente de la kilometración, hacia la capital andaluza, a unos cincuenta kilómetros de Monesterio.

DGT

Los vehículos afectados han permanecido más de hora y media en la zona, con algunos conductores que incluso se han bajado de los turismos para soportar la espera.

Agentes de la Guardia Civil y medios de conservación de carreteras, con un camión grúa, han bloqueado los dos carriles para cerrar el paso a una vaca y contener el peligro.

Una grúa en las labores para retirar a la vaca abatida. DGT

En las imágenes captadas por las cámaras de Tráfico se ha podido ver al animal suelto en plena autovía, hasta que finalmente ha sido abatida sobre el asfalto para a continuación comenzar las labores de retirada.

A las 14.20 horas la autovía ya estaba libre de obstáculos y los turismos volvían a reanudar la marcha, disolviendo la larga cola que se había formado, y en la que quedaron atrapados algunos conductores extremeños.

