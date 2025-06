La Guardia Civil de Sevilla toma pruebas para aclarar el incendio en el que murió una niña en Olivenza

M. C. A.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que un equipo especializado de la Guardia Civil de Sevilla va llevar a cabo en la mañana de este lunes una investigación para tomar las pruebas «oportunas» de cara a aclarar el origen del incendio registrado este fin de semana en la localidad pacense de Olivenza, en el que falleció una niña de tres años.

De este modo y sobre el origen de este incendio que tuvo lugar el pasado viernes, ha señalado que lo sabrán «dentro de muy poco», al tiempo que ha apuntado que, actualmente, el padre de la pequeña está en una situación «crítica» sanitaria.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por las investigaciones referidas a las dos muertes en incendios que se han sucedido este fin de semana en Extremadura, a tenor de lo cual ha precisado que, en el caso del de Mérida, registrado en la madrugada de este pasado viernes al sábado, «todavía no» han podido entrar, algo que hará «probablemente» este lunes la Policía Científica también para averiguar cuáles han sido las causas de este segundo hecho en el que ha fallecido una mujer.

«Dos accidentes desgraciados por incendio en vivienda y con dos personas fallecidas, una niña de tres años y una mujer de 57. Cuando ocurre un accidente de estos, la temperatura es altísima, no se puede entrar, simplemente una vigilancia ocular», ha expuesto Quintana, junto con que en la mañana de este lunes los servicios especializados entrarán y se averiguará cuál fue el origen de ambos.

Búsqueda del montañero

Por otro lado e interpelado por el dispositivo desplegado este fin de semana por la Guardia Civil, con la ayuda de voluntarios, para reanudar las tareas de búsqueda del montañero desaparecido hace dos años y medio en la Sierra de Béjar, José Luis Quintana ha explicado que, desde diciembre de 2022, se han realizado distintas acciones de este tipo y que «no es la primera vez» que se lleva a cabo, dado que «se han hecho muchas batidas, todas negativas» en un caso «complejo», reconoce, porque era un día con unas condiciones climáticas «muy negativas».

De este modo, ha ahondado en que se han utilizado muchos medios, pero «realmente» y «hasta el momento no ha sido en ningún caso positivo»; a la vez que ha apuntado que no conoce el dispositivo desplegado en sí, que «no es el único que se ha hecho». «Se han hecho muchísimos, primero los primeros días con mayor intensidad y después no se ha dejado hacer, pero todos los dispositivos para buscar el rescate han sido negativos», lamenta.

Sí que hay otros casos de rescate, ha continuado, y esta misma semana han sido dos casos concretos en el Valle del Jerte de personas que, en un momento determinado, se desorientan, ante lo que se ha actuado y se han podido rescatar. «Ese otro caso es mucho más complejo, es muy difícil saber qué hizo, porque era una persona con mucha experiencia», ha sumado, para ahondar en que se desconoce qué pudo pasar y en que «hasta ahora todos los intentos que se han hecho han sido negativos».

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de la reunión que ha mantenido con las alcaldesas de Navaconcejo y Cabezuela del Valle. Posteriormente, Quintana ha visitado la Sociedad Cooperativa del Campo Cerezas del Valle del Jerte.