Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye este lunes el atropello que tuvo lugar el viernes por la noche en Olivenza y tras el que murió una joven de 14 años, Carmen C.C. Los agentes están trabajando para determinar a qué velocidad iba el vehículo, en qué circunstancias se ha producido el accidente y cómo ha ocurrido exactamente.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, que también ha avanzado que no sucedió en un paso de peatones y que tras la labor de este equipo especial, «se elaborarán los informes oportunos y se tomarán las decisiones oportunas», según recoge Europa Press.

Tras el impacto, que ocurrió en la calle Manuel Gómez Castaño del municipio pacense, el conductor se dio a la fuga y fue posteriormente localizado por la Policía Local de Olivenza a través del vehículo, que presentaba golpes compatibles con un atropello. El hombre, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, se presentó voluntariamente en dependencias policiales y admitió su implicación en los hechos.

La joven fue asistida en el lugar los hechos y trasladada con varios traumas y en estado crítico a la unidad de cuidados intensivos del hospital Universitario de Badajoz, donde falleció finalmente debido a la gravedad de las heridas.

Cuestionado por si el hombre ha pasado a disposición judicial por los hechos sucedidos, el delegado ha indicado que habrá que esperar a conocer el resultado de la investigación y que, al margen de la confesión del conductor, hay que elaborar la reconstrucción del accidente.

Carmen tenía 14 años y era alumna del colegio Sagrado Corazón, deportista en el club de atletismo de Olivenza e integrante del grupo de coros y danzas 'La Encina'. Las condolencias han inundado las redes sociales. «Siempre recordaremos su alegría, su entusiasmo y su activa participación en la vida del colegio. Que su sonrisa y su luz sigan inspirándonos cada día», escribió el centro educativo en sus redes como homenaje.

El club de atletismo de Olivenza también mostró su pesar y tristeza por lo ocurrido: «Mucho ánimo a su familia y a todos los miembros del club que siempre la tendrán presente en sus corazones. Siempre formarás parte de nuestro club».

Por su parte, 'La Encina' escribió un texto de recuerdo como homenaje a la adolescente. «Hemos perdido a una de nuestras ramas. Una de nuestras Chaparritas. Una de los nuestros. Se nos ha ido muy joven, demasiado pronto, demasiado injusto. El dolor que sentimos es enorme, una herida que no se cerrará», señaló el gruop. «Nos quedamos con su recuerdo, con su luz y con lo que nos dejó en tan poco tiempo. La vamos a recordar siempre, con el corazón apretado. Carmen, que el candil que tanto bailabas te ilumine allá donde vayas. No te olvidaremos nunca», añadido.

Esta mañana, ha tenido lugar el funeral de la joven en la iglesia de Santa María Magdalena del municipio pacense.