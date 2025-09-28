Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta Era alumna del colegio Sagrado Corazón, deportista del Club de Atletismo e integrante de un grupo de coros y danzas del municipio. El funeral tendrá lugar en la Iglesia de Santa María Magdalena mañana a las 10.00 horas

Olivenza llora la muerte de Carmen Cayado Campos, la joven de 14 años que ha muerto en el Hospital Universitario de Badajoz, donde ha estado luchando por su vida desde el pasado viernes, cuando fue atropellada por la noche en una céntrica calle de la localidad pacense.

El funeral tendrá lugar en la Iglesia de Santa María Magdalena mañana a las 10.00 horas.

Carmen era alumna del colegio Sagrado Corazón, deportista en el club de atletismo de Olivenza e integrante del grupo de coros y danzas 'La Encina', que han mostrado sus condolencias a través de bonitos mensajes de recuerdo de la joven. También lo ha hecho el alcalde de la localidad, Manuel José González Andrade.

«Siempre recordaremos su alegría, su entusiasmo y su activa participación en la vida del colegio. Que su sonrisa y su luz sigan inspirándonos cada día», ha escrito el centro educativo en sus redes como homenaje.

El club de atletismo de Olivenza también ha mostrado su pesar y tristeza por lo ocurrido: «Mucho ánimo a su familia y a todos los miembros del club que siempre la tendrán presente en sus corazones. Siempre formarás parte de nuestro club».

Por su parte, 'La Encina' ha mostrado sus condolencias con un texto de recuerdo. «Hemos perdido a una de nuestras ramas. Una de nuestras Chaparritas. Una de los nuestros. Se nos ha ido muy joven, demasiado pronto, demasiado injusto. El dolor que sentimos es enorme, una herida que no se cerrará», ha señalado el grupo. «Nos quedamos con su recuerdo, con su luz y con lo que nos dejó en tan poco tiempo. La vamos a recordar siempre, con el corazón apretado. Carmen, que el candil que tanto bailabas te ilumine allá donde vayas. No te olvidaremos nunca», ha añadido.

El alcalde del municipio pacense, Manuel José González Andrade, ha escrito un emotivo mensaje. «Son ya muchas ocasiones en las que la vida nos pone frente al espejo mostrándonos lo vulnerables que somos, lo injusta que es ocasiones y cómo un instante puede cambiarlo todo», comienza diciendo el regidor. «Una vida que apenas comienza, llena de sueños, de preguntas, de planes, de risas y de aprendizajes, que se ve interrumpida brutalmente», continúa.

El regidor asegura que no ha palabras en estos casos, que es un «golpe seco, frío, irracional» y que son heridas que no se ven pero que quedan abiertas para siempre. «La injusticia no es solo el dolor, sino también la falta de sentido. Y la pregunta que no deja de doler: ¿por qué?», señala. González Andrade envía un mensaje de ánimo y fuerza a la familia y concluye con un deseo: «Ojalá pudiese haber terminado ya la pesadilla que están viviendo. Ojalá hubiese luz».

La menor fue atropellada el pasado viernes por un conductor que se dio a la fuga. Fue trasladada al Universitario de Badajoz en estado crítico y tras pasar varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos, finalmente falleció debido a las graves lesiones que sufrió.

El hombre fue identificado a través de un vehículo estacionado en las inmediaciones y que presentaba daños compatibles con el atropello. Posteriormente, el varón se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación en el suceso. Se sometió a las pruebas de alcoholemia, que dieron resultado negativo, según informó ayer la Policía Local de Olivenza.

Temas

Olivenza