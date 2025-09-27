HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años

El hombre, que ha dado negativo en la prueba de alcoholemia, ha reconocido su implicación en los hechos

M. F.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:32

La Policía Local de Olivenza ha localizado al conductor implicado en el atropello ocurrido en la noche del viernes a una menor de 14 años, que continúa ingresada en Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico.

El hombre, que se dio a la fuga, fue identificado a través de un vehículo estacionado en las inmediaciones y que presentaba daños compatibles con el atropello. Posteriormente, el varón se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación en el suceso. Se ha sometido a las pruebas de alcoholemia, que han dado resultado negativo, informa la Policía Local de Olivenza.

El investigado se enfrenta a un presunto delito de abandono del lugar del accidente, que viene recogido en el artículo 382 bis del Código Penal.

El accidente tuvo lugar en pleno centro de la localidad pacense, en concreto en la calle Manuel Gómez Castaño del municipio pacense. La herida sufre varios traumas y fue trasladada al hospital Universitario de Badajoz, según informó el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 22.34 horas de ayer, viernes.

Hasta el lugar se desplazaron varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una unidad medicalizada de emergencia y un equipo médico del PAC de Olivenza. Además, acudieron efectivos de la Policía Local.

