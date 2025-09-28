Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga

A. M. / J. L. G. Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:41 Comenta Compartir

La menor de 14 años atropellada el pasado viernes por la noche en Olivenza por un conductor que se dio a la fuga ha fallecido. La adolescente fallecida es Carmen Cayado Campos. Fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico y finalmente ha perdido la vida debido a las graves lesiones que sufrió.

La Policía Local del municipio pacense logró localizar al conductor implicado en el atropello que ha resultado mortal.

Autor del atropello

El hombre fue identificado a través de un vehículo estacionado en las inmediaciones del lugar del suceso, que presentaba daños compatibles con el atropello. Posteriormente, el varón se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación en los hechos. Se sometió a las pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado negativo, según informó Policía Local de Olivenza.

El investigado se enfrenta a un presunto delito de abandono del lugar del accidente, que viene recogido en el artículo 382 bis del Código Penal.

El accidente tuvo lugar en pleno centro de la localidad pacense, en concreto en la calle Manuel Gómez Castaño. La niña sufrió varios traumatismos y fue trasladada a la UCI de Badajoz, donde finalmente ha fallecido.

Herido grave en Plasencia

El fin de semana se salda con otros accidentes graves. Un hombre de 62 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir en Plasencia.

El siniestro tuvo lugar en la Circunvalación Sur, Rotonda EX-304, sobre las 10:00 horas, según ha informado el Centro 112 de Extremadura. La víctima sufrió una herida complicada en un miembro superior, por lo que fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto.

En Badajoz, este sábado por la tarde una caravana de asistencia médica quedó prácticamente destrozada en la autovía A-5, tras la avería de un turismo que acabó en salida de vía con impacto contra la bionda.

