Imagen de archivo del encendido del alumbrado del recinto ferial por integrantes de la asociación ´Mérida Flamenca´ con el que arrancó la Feria el año pasado. J. C.

Este es el programa de la Feria de Mérida 2025

M. Fernández

Cáceres

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:15

Cuenta atrás para la Feria de Mérida, que tendrá lugar del 31 de agosto al 7 de septiembre. El encendido oficial estará a cargo de la directora de orquesta Pilar Vizaníno, en la caseta municipal habrá música y degustaciones todos los días y el martes, día 2 de septiembre, se celebrará el Día del Niño. Habrá tramo sin ruido cada jornada entre las 20.00 y las 22.00 horas.

Este es el programa completo de la Feria 2025:

  1. Actividades previas

Durante los días previos se celebran los torneos de tenis y petanca y entregas de premios y trofeos. Además, se inagugura la exposición 'La feria de Mérida a través de sus carteles' en el centro cultural Alcazaba, que se puede visitar hasta el 7 de septiembre en el centro cultural Alcazaba.

  1. Domingo, 31 de agosto

De 12.00 a 20.00 horas, en la piscina municipal Polideportivo Guadiana: VIII edición 'Patas al agua'. Además, punto violeta en el Ferial.

21.30 horas, en la portada del Recinto Ferial: inauguración oficial de la Feria y encendido del alumrado extraordinario del recinto a cargo de Pilar Vizcaíno Balsera, directora de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida y de la Escuela de Artes.

  1. Lunes, 1 de septiembre

12.00 horas, en la residencia de mayores El Prado: entrega de premios y trofeos.

22.30 horas, en la caseta municipal: actuación musical del Trío Sabor.

  1. Martes, 2 de septiembre

Durante todo el día: Día de la Infancia, con precios reducidos en las atracciones.

21.00 horas, en la caseta municipal: espectáculo de Emilio el Mago.

22.30 horas, en la caseta municipal: actuación musical de Trío Sensaciones.

  1. Miércoles, 3 de septiembre

22.00 horas, en la plaza de España: concierto de Vicco.

22.30 horas, en la caseta municipal: actuación del Quintento Marahaba.

  1. Jueves, 4 de septiembre

14.30 horas, en la caseta municipal: Día del Mayor, con actuación del Dúo Vodevil y degustación de cocido de garbanzos tradicionales. Además, en la plaza de España, el Punto Violeta.

De 18.00 a 21.00 horas, en el Paseo de Roma: actuación del DJ Juanma Crespo.

21.00 horas, en la plaza de España: concierto de Cecilia Zango.

22.15 horas, en la plaza de España: concierto de Sanguijuelas del Guadiana.

22.30 horas, en la caseta municipal: actuación de orquesta Nueva Onda.

  1. Viernes, 5 de septiembre

9.30 horas, en el pabellón Diocles: torneo de tenis de mesa de iniciación.

14.00 horas, en la caseta municipal: Festival autonómico de folklore Bonifacio Gil, con actuaciones de grupos infantil de folklore. Degustación de alubias al estilo extremeño.

De 19.00 a 23.00 horas, en el Paseo Roma: atuación de DJ Hulio y DJ Saavedra.

21.00 horas, en plaza España: concierto 'A bailar por rumbas'.

22.30 horas, en la caseta municipal: Festival autonómico de folklore Bonifacio Gil, con las actuaciones de la asociación de folklore 'Virgen de la Soledad' de Malpartida de Plasencia, el grupo de coros y danzas 'El Escaramujo' de Garrovillas de Alconétar, y la asociación folklórica y cultural 'Nuestra Señora de la Antigua' de Mérida.

  1. Sábado, 6 de septiembre

9.30 horas, en el pabellón Diocles: torneo de tenis de mesa absoluto. A las 14.00 horas, entrega de trofeos y sorteos de regalos.

14.30 horas, en la caseta municipal: actuación del grupo flamenco 'Chanela' y degustación de gazpacho con tortilla.

De 19.00 a 23.00 horas, en el Paseo de Roma: actuación de DJ Tuggo.

19.00 horas, en Plaza España: concierto 'Fiesta súper EGB'.

22.30 horas, en la caseta municipal: actuación de la Orquesta Pasiones.

  1. Domingo, 7 de septiembre

14.30 horas, en la caseta municipal: actuación de las escuelas de baile y degustación de pulguitas ibéricas.

22.30 horas, en la caseta municipal: actuación de María Porcel.

00.00 horas, zona del Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida: fin de fiesta con fuegos artificiales. Tras el espectáculo pirotécnico, actuación musical del Trío Corazón en la caseta municipal.

  1. Actividades posteriores

Lunes, 8 de septiembre: a las 12.00 horas desde el parque Margarita Xirgú, Día de la Bicicleta; y a las 22.00 horas, concierto de 'Derby Mororeta's Burrito Kachimba' en el Teatro Romano.

12 y 13 de septiembre: Concurso de pesca de la Feria, en el Lago Proserpina.

Sábado, 13 de septiembre: a las 18.30 horas desde el parque de las Siete Sillas, XXIX Fondo Popular Ciudad de Mérida. Por la noche tendrá lugar la edición número 8 de 'La noche del Patrimonio 2025' en varios puntos de la ciudad.

Te puede interesar

