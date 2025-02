Detenido un vecino de Peñalsordo acusado de agresión sexual y corrupción de menores por internet

A. M. Jueves, 27 de febrero 2025, 12:05 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Nueva operación de la Guardia Civil de Badajoz contra los delincuentes sexuales a través de internet. La Benemérita ha detenido a un vecino de Peñalsordo como presunto autor de varios delitos contra la libertad sexual de tres menores de edad. La investigación se inició en noviembre, cuando el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Badajoz detectó la actividad anómala de un menor de edad a través de internet.

En el marco de la denominada operación 'Bashama', los guardias civiles comprobaron que el chico mantenía contacto con un vecino de Peñalsordo a través de una red social. Le enviaba imágenes de contenido íntimo de carácter sexual junto con otro menor; y después el arrestado llegó a chantajear a los dos menores con difundir esos archivos a todos sus contactos si no obtenía nuevos envíos sexuales.

El pasado jueves, coordinados con el Juzgado de Instrucción de Badajoz, se llevó a cabo el registro de dos viviendas, una en Peñalsordo y otra en Badajoz, donde se ha intervenido numeroso material informático.

El desarrollo de esta operación ha permitido la cooperación con otros cuerpos policiales del país, como la Ertzaintza del País Vaco. Así, con esta investigación conjunta se ha podido implicar al peñalsordeño en otro proceso delictivo similar con otra víctima menor.

Con las pruebas incriminatorias reunidas, el hombre fue detenido, instruyéndole diligencias por varios delitos contra la libertad sexual; en concreto, agresión sexual, prostitución y corrupción de menores. Tras el arresto fue puesto a disposición judicial, y se ha decretado su ingreso en prisión.

Los agentes no descartan que una vez analizado todo el material intervenido en los registros, se pueda implicar al detenido en otros delitos de naturaleza similar, que no hayan sido denunciados hasta el momento.

Ampliar Material informático intervenido al detenido.

Avisos de la Guardia Civil

La Guardia Civil recuerda la importancia de prevenir y concienciar a los menores sobre los riesgos y peligros existentes en Internet, así como la necesidad de denunciar en caso de ser víctima de un delito de este tipo.

Los agresores sexuales a través internet actúan generando una relación de confianza con los menores. En caso de encontrarse en una situación problemática o comprometida, la víctima debe contar lo que está pasando y no callar por miedo o vergüenza.

Para no ser presa de este tipo de delincuentes, la Guardia Civil aconseja no revelar información personal o privada; desconfiar de desconocidos que contacten a través de Internet (redes sociales, videojuegos…). «No todo el mundo es quien dice ser, por tanto, no sabes quién está al otro lado de la pantalla».

Por ello, el instituto armado recalca una vez más la importancia de no compartir imágenes y vídeos íntimos.

Y, en caso de que se produzca una situación de acoso, no ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza.

Siempre se deben denunciar ante las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado este tipo de hechos para detener cuanto antes a los agresores.