«Vemos un descenso en la edad de las víctimas de delitos sexuales a través de Internet»

Crece la preocupación entre las familias extremeñas por el uso que sus hijos hacen de los móviles: fracaso escolar, exposición a la pornografía o problemas de salud mental son algunas de las consecuencias. Javier Pérez Utrero conoce bien los perfiles delictivos que se aprovechan del ... acceso precoz e incontrolado a internet.

Este agente del Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz es uno de los cuatro ponentes que este jueves participan en la capital pacense en una mesa redonda sobre menores y pantallas, organizada por la Freampa-CP, la federación de asociaciones de padres y madres de Extremadura. Junto a la pediatra Cecilia Gómez, la psicóloga Guadalupe Gutiérrez de Tena y el profesor Raúl Hernández, advertirá a las familias de los riesgos de abusar de los dispositivos.

–¿Detecta la Guardia Civil un aumento de delitos online con menores víctimas o agresores?

–No tenemos cifras concretas, pero a nivel global vemos un cambio de tendencia. Antes la actividad delictiva se centraba más en insultos y mala utilización de redes sociales; y ahora tiene más que ver con compartir imágenes de contenido íntimo o sexual.

–¿Habéis investigado algún caso especialmente grave de agresión sexual a través de la tecnología en la provincia de Badajoz?

-Tenemos un par de casos con investigación en curso vinculados a una persona con varias víctimas, alguna en otra demarcación. Hemos logrado comprobar que ha llegado a tener contacto físico con una menor. Es un caso llamativo porque vemos que puede ser una persona más que reincidente: un depredador de menores.

-¿Qué edades tienen las víctimas menores de esos delitos sexuales a través de las pantallas?

-Suele oscilar entre los 13 y los 16 años, pero vemos que la edad va disminuyendo. Hemos llegado a tener víctimas de diez años.

-¿Qué técnicas emplean los agresores para ganarse la confianza de los adolescentes y niños en las redes sociales?, ¿en qué consiste el denominado 'grooming'?

-A veces esos adultos se hacen pasar por menores y juegan con el despertar sexual propio de la edad. Esa inquietud, ese querer aprender..., lleva a los menores a practicar comportamientos imprudentes como compartir imágenes de carácter íntimo o sexual por un medio tecnológico.

-¿Por qué plataformas se acercan los depredadores sexuales?

-Principalmente, a través de las redes sociales. Luego ya depende del segmento de edad donde estén los menores. Las chavalas de 13 o 14 años no suelen estar en Facebook, utilizan más Instagram o TikTok.

-¿Qué consecuencias tiene compartir ese tipo de archivos con alguien?

-De entrada, perder el control de ese vídeo, esa fotografía o ese archivo digital.

-¿Y sabe la población que reenviar un archivo puede implicar también un castigo penal?

-Los adultos somos más conscientes, pero la gente joven no sabe que reenviar archivos de terceros, además de un acto reprochable, está castigado por la ley y se estaría incurriendo en un delito de revelación de secretos.

-¿Cómo es el rastreo que realiza la Guardia Civil para llegar a saber cuál ha sido el alcance del reenvío de un vídeo?

-Depende del caso, de la etapa en la que nos llegue. Recuerdo uno de hace dos o tres años. Se grabaron unas imágenes de una pareja en un baño de un local de ocio, y ahí se pudo identificar el origen. A veces hemos llegado a elaborar un informe detallado de la trazabilidad del archivo en distintos dispositivos.

-¿Son conscientes las familias de que los agresores pueden contactar también con sus hijos a través de los videojuegos?

-No tanto. Lo asocian más a redes sociales y aplicaciones de mensajería que a otros canales; y prácticamente todos los videojuegos tienen chats privados.

-¿Se producen extorsiones y amenazas para que las víctimas envíen contenido sexual?

-Entre menores no es frecuente porque normalmente lo comparten de manera consentida por ese curioseo. Pero sí hay adultos que llegan a amenazar para que sigan los envíos. Investigamos por ejemplo el caso que sufrió una menor que mandó unas imágenes suyas a un perfil que tenía mucha repercusión para que se las difundiera y aumentar visitas. A cambio, le pidió fotos desnuda. Una vez que las obtuvo, empezó a exigirle cosas más escabrosas. La investigación tecnológica permitió identificar a un hombre que vivía fuera de Extremadura. Fue condenado a cuatro años y medio de prisión.

-¿En qué consisten las amenazas?, ¿en la difusión de imágenes comprometidas?

-Normalmente, sí. Juegan con ese miedo para seguir pidiendo material.

-¿Y cómo vence un menor ese miedo y se decide a denunciar?

-Hay chicos y chicas que llegan a sufrir auténtico pánico, por ejemplo cuando les dicen que van a difundir esas imágenes entre sus amigos. En charlas siempre les decimos que pidan ayuda, a la familia o a sus profesores, a una persona adulta.

-¿Qué debemos hacer para denunciar un hecho delictivo?

-No bloquear perfiles para que no se borren las conversaciones; no eliminar archivos; guardar las url de los perfiles... Tenemos que hacer capturas de pantalla, guardar las imágenes para no perder las evidencias. Si tenemos una conversación, la dejamos ahí, por mucho que nos disguste. Hay que recabar y presentar todas esas evidencias en el juzgado.

-¿Habéis constatado la bajada de la edad del primer acceso a contenidos de pornografía?

-Sí. Paulatinamente va bajando.

-En cuanto al ciberacoso, ¿qué fórmulas se utilizan en estos momentos?

-Seguimos detectando la creación de perfiles falsos para insultar o para vejar. Suplantan la identidad con una foto. Eso no ha desaparecido, pero no existe una incidencia grave en la provincia.

-¿Qué recomendación ofrece a menores y a padres para evitar caer en estas prácticas?

-A los menores les informamos de una forma constante y reiterada de esos peligros. Ofrecemos distintas formaciones para que sepan qué actos a través de las nuevas tecnologías pueden constituir un delito. Y a los padres les pedimos que realicen una labor educativa constante, estar pendientes, advertir de los riesgos, de manera evolutiva.