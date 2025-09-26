Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Los dos hombres fueron detenidos cuando ya estaban en el vagón de la estación de ferrocarril.

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Don Benito, como presuntos autores de tres robos perpetrados en un establecimiento hostelero de Cabeza del Buey. Los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando los agentes del municipio caputbovense tuvieron conocimiento del robo que se acababa de cometer en un bar de la localidad. Los ladrones accedieron al local tras fracturar la puerta.

Una vez en su interior, habían violentado las máquinas recreativas para apoderarse de su recaudación. Dentro de los dispositivos de servicio establecidos para tratar de localizar a los delincuentes, y ante las sospechas de que pudieran abandonar la localidad en transporte público, la patrulla de servicio prevenida ante el suceso, se desplazó hasta la estación de ferrocarril próxima. Con las indagaciones llevadas a cabo, pudieron localizar a los dos supuestos autores del robo, ya en el interior de uno de los vagones.

Ampliar Máquinas tragaperras violentadas. G. C.

289 euros

Identificados los dos individuos, dos varones con numerosos antecedentes policiales, se inspeccionaron sus pertenencias interviniéndoles además de las herramientas utilizadas en la comisión del robo, un total de 289 euros que supuestamente acababan de sustraer de las máquinas instaladas en el inmueble hostelero.

Tras la detención y gestiones practicadas en el transcurso de la investigación, los agentes lograron implicarlos en otros dos robos cometidos en el mismo establecimiento el pasado mes de mayo y agosto.

Mediante empleo del mismo método, supuestamente se habrían apoderado de unos 9.000 euros. Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Castuera, quien decretó el ingreso en prisión de los dos donbenitenses.