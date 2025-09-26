Detenido en Alconchel horas después de robar en un colegio y en un centro social

R. H. Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Alconchel como presunto autor de los delitos de robo en el interior de un colegio y del centro social de su misma localidad. Este pasado lunes, agentes del Puesto de Alconchel tuvieron conocimiento de los robos que se habían perpetrado durante esa misma madrugada, tanto en el colegio público Virgen de la Luz como en el centro cocial El Hogar Enrique Tierno Galván de la misma localidad.

Tras forzar las ventanas, el hombre se adentró al interior de los inmuebles. Una vez dentro, logró apoderarse de numerosos efectos: dos tabletas, un ordenador, aparatos de sonido, instrumentos y materiales musicales, así como dinero.

Arrestado horas después

Con las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación, horas después de la comisión de los robos, los agentes pudieron vincular e implicar en los hechos a un vecino del municipio «con un amplio historial delictivo«, indica la Benemérita en nota de prensa. Dentro de los dispositivos de servicios establecidos en torno al mismo, ese mismo día se le pudo localizar y detener en las inmediaciones de su domicilio, recuperando parte del material sustraído que ocultaba en su vivienda.

Al juzgado de Olivenza

Trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le instruyeron las correspondientes diligencias por los dos delitos de robo en las instalaciones públicas, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Olivenza.