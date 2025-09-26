HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inspección del camión que perdió el cableado que después fue robado.
Inspección del camión que perdió el cableado que después fue robado. GUARDIA CIVIL
Sucesos en Extremadura

Tres detenidos por robar bobinas de cobre que perdió un camión accidentado

Los autores escondieron el material, valorado en 40.000 euros, tras el siniestro y acudieron después para recogerlo y venderlo en una empresa de compraventa de metales

R. H.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:33

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Cáceres, han procedido a la detención de tres hombres en la provincia como presuntos autores del hurto de bobinas de cobre procedentes de un camión accidentado en la carretera N-523 (Cáceres–Badajoz), dentro del término municipal de Cáceres.

Según informa el Instituto Armado con una nota, el pasado 22 de agosto, un camión con sede social en Polonia sufrió un accidente que dejó parte de su carga esparcida fuera de la vía. Dicha carga consistía en 24 bobinas de material eléctrico compuesto de cobre, con un peso aproximado de 6.000 kilos y una valoración económica de 60.000 euros.

Noticias relacionadas

Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Detenido en Alconchel horas después de robar en un colegio y en un centro social

Detenido en Alconchel horas después de robar en un colegio y en un centro social

El conductor del vehículo denunció la desaparición de la mercancía, para lo que aportó documentación y fotografías del material transportado.

Agentes del Puesto de Sierra de Fuentes, tras inspeccionar la zona, localizaron ocho bobinas ocultas en las inmediaciones, presumiblemente preparadas para su sustracción, e iniciaron un dispositivo de vigilancia.

Acudieron a por el material

La vigilancia resultó positiva ya que el 31 de agosto dos individuos acudieron al lugar para intentar recuperar el material escondido. Se trataba de dos vecinos de Cáceres, de 45 y 41 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Posteriormente, el 3 de septiembre, agentes del Equipo ROCA localizaron en una empresa autorizada para la compraventa de residuos metálicos en Cáceres un saco con 149 kilos de cobre, coincidente con el sustraído, que quedó intervenido y a disposición judicial.

Las pesquisas practicadas revelaron que la venta se había formalizado mediante facturas a nombre de terceras personas, sin el conocimiento de estas, lo que motivó que dos de los afectados interpusieran una denuncia por falsificación documental.

Detenciones

Tras la investigación, el pasado 22 de septiembre, los agentes procedieron en Cáceres a la detención de dos varones como presuntos autores del hurto y el 23 de septiembre, se detuvo igualmente al vendedor del cobre en la empresa de residuos metálicos, implicado en los hechos.

Del total de 24 bobinas transportadas por el camión, hasta el momento, los agentes han podido recuperar 8, ascendiendo a 60.000 euros el valor total del material, según certificación de la empresa propietaria, continuando la investigación para tratar de averiguar el destino de las 16 bobinas restantes, valoradas en 40.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material intervenido, ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  4. 4 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  7. 7 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  8. 8

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque
  9. 9 El PSOE suma un nuevo concejal en Badajoz
  10. 10 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres detenidos por robar bobinas de cobre que perdió un camión accidentado