Tres detenidos por robar bobinas de cobre que perdió un camión accidentado

Inspección del camión que perdió el cableado que después fue robado.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Cáceres, han procedido a la detención de tres hombres en la provincia como presuntos autores del hurto de bobinas de cobre procedentes de un camión accidentado en la carretera N-523 (Cáceres–Badajoz), dentro del término municipal de Cáceres.

Según informa el Instituto Armado con una nota, el pasado 22 de agosto, un camión con sede social en Polonia sufrió un accidente que dejó parte de su carga esparcida fuera de la vía. Dicha carga consistía en 24 bobinas de material eléctrico compuesto de cobre, con un peso aproximado de 6.000 kilos y una valoración económica de 60.000 euros.

El conductor del vehículo denunció la desaparición de la mercancía, para lo que aportó documentación y fotografías del material transportado.

Agentes del Puesto de Sierra de Fuentes, tras inspeccionar la zona, localizaron ocho bobinas ocultas en las inmediaciones, presumiblemente preparadas para su sustracción, e iniciaron un dispositivo de vigilancia.

Acudieron a por el material

La vigilancia resultó positiva ya que el 31 de agosto dos individuos acudieron al lugar para intentar recuperar el material escondido. Se trataba de dos vecinos de Cáceres, de 45 y 41 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Posteriormente, el 3 de septiembre, agentes del Equipo ROCA localizaron en una empresa autorizada para la compraventa de residuos metálicos en Cáceres un saco con 149 kilos de cobre, coincidente con el sustraído, que quedó intervenido y a disposición judicial.

Las pesquisas practicadas revelaron que la venta se había formalizado mediante facturas a nombre de terceras personas, sin el conocimiento de estas, lo que motivó que dos de los afectados interpusieran una denuncia por falsificación documental.

Detenciones

Tras la investigación, el pasado 22 de septiembre, los agentes procedieron en Cáceres a la detención de dos varones como presuntos autores del hurto y el 23 de septiembre, se detuvo igualmente al vendedor del cobre en la empresa de residuos metálicos, implicado en los hechos.

Del total de 24 bobinas transportadas por el camión, hasta el momento, los agentes han podido recuperar 8, ascendiendo a 60.000 euros el valor total del material, según certificación de la empresa propietaria, continuando la investigación para tratar de averiguar el destino de las 16 bobinas restantes, valoradas en 40.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material intervenido, ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Cáceres.