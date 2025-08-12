El entorno de la Puerta Talavera de Plasencia sufrirá este miércoles cortes de tráfico por la demolición del Bar Chiquete

El entorno de la Puerta Talavera de Plasencia sufrirá este miércoles, 13 de agosto, cortes de tráfico debido a los trabajos de demolición, con maquinaria ... pesada, del edificio donde se ubicaba el Bar Chiquete.

Entre las 6 y las 8 de la mañana quedará cerrado el carril de subida de la avenida de Calvo Sotelo. Durante ese tiempo, el tráfico será desviado por la zona de San Juan para evitar el paso por la Puerta Talavera.

Tras la demolición del frontal de los edificios, sobre las 8 de la mañana, un camión se situará en la calle Talavera, que permanecerá cerrada durante toda la mañana, como ya ocurrió en días anteriores.

La empresa ejecutora contará con dos operarios para gestionar el tráfico, con el apoyo de la Policía Local.