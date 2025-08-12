HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
Los trabajos de demolición se extenderán durante toda la mañana. J. C. R.

El entorno de la Puerta Talavera de Plasencia sufrirá este miércoles cortes de tráfico por la demolición del Bar Chiquete

Entre las 6 y las 8 de la mañana se cerrará el carril de subida de Calvo Sotelo. Durante ese tiempo, el tráfico será desviado por la zona de San Juan

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Martes, 12 de agosto 2025, 13:56

El entorno de la Puerta Talavera de Plasencia sufrirá este miércoles, 13 de agosto, cortes de tráfico debido a los trabajos de demolición, con maquinaria ... pesada, del edificio donde se ubicaba el Bar Chiquete.

hoy El entorno de la Puerta Talavera de Plasencia sufrirá este miércoles cortes de tráfico por la demolición del Bar Chiquete

