Pizarro charla con el director de obra, Sergio Bermejo. J. C. R.

El derribo del bar Chiquete avanza ladrillo a ladrillo para proteger la muralla

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:27

El derribo del edificio del bar Chiquete, junto a la Puerta de Talavera, avanza tras tres jornadas de trabajos marcadas por la minuciosidad. Lejos ... de tratarse de una demolición convencional, la intervención se está realizando ladrillo a ladrillo, con herramientas manuales, para proteger los restos de la muralla medieval a los que está adosado. Los técnicos y operarios, supervisados por el arqueólogo Pedro Matesal y el director de obra Sergio Bermejo, están llevando a cabo una labor casi artesanal para evitar daños al patrimonio. «No es un derribo cualquiera. Las construcciones están literalmente pegadas a la muralla y cualquier error podría afectar a estructuras históricas que llevaban décadas ocultas», decía ayer Fernando Pizarro.

