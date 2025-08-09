El derribo del bar Chiquete avanza ladrillo a ladrillo para proteger la muralla

El derribo del edificio del bar Chiquete, junto a la Puerta de Talavera, avanza tras tres jornadas de trabajos marcadas por la minuciosidad. Lejos ... de tratarse de una demolición convencional, la intervención se está realizando ladrillo a ladrillo, con herramientas manuales, para proteger los restos de la muralla medieval a los que está adosado. Los técnicos y operarios, supervisados por el arqueólogo Pedro Matesal y el director de obra Sergio Bermejo, están llevando a cabo una labor casi artesanal para evitar daños al patrimonio. «No es un derribo cualquiera. Las construcciones están literalmente pegadas a la muralla y cualquier error podría afectar a estructuras históricas que llevaban décadas ocultas», decía ayer Fernando Pizarro.

Durante los primeros trabajos ya se ha podido constatar un hallazgo relevante: el arranque de la muralla se encuentra a una cota más baja que el nivel actual de la calle, lo que confirma las previsiones de los técnicos. Este desnivel es fruto del crecimiento progresivo de la ciudad a lo largo de los siglos, especialmente tras las transformaciones urbanísticas del siglo XX.

Además, se han identificado restos en buen estado de conservación en el cubo que quedará liberado tras la demolición, aproximadamente un 50% de su volumen. Este avance refuerza la hipótesis de que el lienzo oculto entre las edificaciones posteriores podría estar mejor conservado de lo esperado.

La operación, que durará 45 días, está coordinada con la Dirección General de Patrimonio. Una vez finalizado el derribo, se procederá a la ampliación de acerados y la reordenación del tránsito en uno de los accesos más concurridos de la ciudad. A medio plazo, el Ayuntamiento proyecta la construcción de una glorieta para sustituir los semáforos actuales y mejorar la movilidad en la zona.

El derribo del bar Chiquete forma parte del plan municipal de recuperación de la muralla, que contempla futuras intervenciones en el postigo de Santa María y otros puntos del trazado defensivo, con el objetivo de devolver visibilidad y valor al patrimonio histórico.