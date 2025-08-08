Se inician los trabajos de demolición del bar Chiquete

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 8 de agosto 2025, 07:49 | Actualizado 08:31h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha comenzado las labores de demolición del edificio del bar Chiquete, el primero de los dos inmuebles situados en la Puerta de Talavera que serán derribados para recuperar parte de la muralla medieval y reordenar el tráfico. Las obras se prolongarán hasta mediados de septiembre, con una duración prevista de mes y medio. En la primera jornada se han eliminado cables y conexiones de los edificios y se han colocado las protecciones de seguridad para continuar con su desmonte en los próximos días. Las vallas delimitan el tramo de acera comprendido entre el inicio de la Puerta de Talavera y el paso de peatones del parking.