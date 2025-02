El cruce de caminos de Robe y Leiva revoluciona la escena musical nacional

Juan Carlos Ramos Plasencia Viernes, 28 de febrero 2025, 13:43 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

Roberto Iniesta sufrió un tromboembolismo pulmonar horas antes del doble concierto que debía cerrar su exitosa gira 'Ni santos ni inocentes'. Sucedió en la antesala en aquella doble cita de Wizink Center de Madrid, los pasados 15 y 16 de noviembre, donde todas las entradas llevaban vendidas desde hace meses. Tras aquella obligada cancelación, el fundador de Extremoduro no ha comparecido públicamente más que en forma de algún comunicado para tranquilizar a sus fans.

«Estoy en casa y ya estoy mejor. Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto (…) Las ganas de volver no nos las quita nada», dijo Robe diez días después del incidente.

Desde entonces, el artista placentino sigue recuperándose en su casa de Vizcaya. Según explican sus músicos, la evolución es favorable. «Está mejor, está en casita, está mejorándose. Esto es un proceso semilento, pero el hombre va bien. Ya hemos tenido reuniones online y tiene buena cara», decía David Lerman al canal de youtube Lidirock.

Y a la espera de que su recuperación se complete satisfactoriamente, Robe ha vuelto a saltar la palestra de la escena musical nacional gracias a una colaboración con Leiva, que lleva por nombre 'Caída libre' y que remata el nuevo disco del madrileño, que saldrá esta primavera.

Se trata de la segunda colaboración de Robe publicada en los últimos cuatro meses. La primera tuvo lugar el pasado 29 de octubre, dos semanas antes de que sufriera el tromboembolismo. El agraciado fue Rupatrupa y la canción llevó por nombre 'Flores de trinchera', un claro homenaje a la poesía de Extremoduro.

Sin embargo, la primera colaboración que grabó Robe fue la canción que hizo con Leiva. Tuvo lugar el pasado verano, pero empezó a gestarse antes. «Me animé a enviársela. Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo. De repente, ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono. Se ha implicado como nadie colaborando conmigo. Hemos debatido y charlado durante meses sobre palabras, verbos, melodías, puntos y comas. En el punto de carrera en el que está, me deja un gran aprendizaje su entrega. De esos procesos que no se olvidan», reconocía Leiva en sus redes sociales.

Grabación en Almendralejo

El encuentro definitivo se produjo con motivo del concierto de Los Robe en Almendralejo el pasado 17 de agosto. El día antes, había tocado en San Fernando (Cádiz) y, de regreso a Extremadura, aprovechó para citarse con Leiva en la capital de Tierra de Barros. Ese fin de semana almorzaron juntos, charlaron, se pusieron al día y grabaron la parte de Robe en los estudios Tresnueces de Almendralejo, propiedad de Álvaro Rodríguez Barroso, teclista y productor de Robe.

El pasado 24 de agosto, en el programa 'A vivir que son dos días' de la Cadena SER, anticipó este trabajo conjunto: «Quizás, dentro de poco, salga una colaboración».

Pero la relación de Leiva y Robe no nace a raíz de esta canción. Más allá de la profunda admiración del ex de Pereza por el legado del extremeño, su primer encuentro púbico se produjo en octubre de 2018 con motivo del preestreno en cines del documental 'Bienvenidos al temporal', que recogía algunos de los mejores momentos de la gira de 2017. Alén Ayerdi, mánager de Robe, invitó a Leiva a la premiere y este aceptó sin pensarlo dos veces.

Tras aquella cita en los cines Callao de Madrid, la comunicación entre Leiva y Robe ha sido fluida. Tanto es así que, cuando Leiva, como productor de Joaquín Sabina, propuso a Robe participar en disco tributo 'Ni joven ni tan viejo', este tampoco lo dudó. De aquella invitación, a finales de 2019, nació 'Calle Melancolía', revisión del clásico de Sabina aplaudida por crítica y público.

Caída libre

La canción 'Caída libre' se subió a las plataformas digitales en la medianoche del 28 de febrero y, desde entonces, ha suscitado una aclamación generalizada. En YouTube, en solo 12 horas, ya había recibido más de 100.000 visitas y se había puesto como una de las principales tendencias musicales en España. La expectación ante el cruce de caminos de dos tótems de la industria musical nacional ha sido masiva.

'Caída libre' es un tema de tres minutos y medio producido por Carlos Raya, a medio tiempo, sin más instrumentación que un bajo, una guitarra acústica y una eléctrica que apenas acompaña puntualmente. Es una canción desnuda, donde Robe goza de más protagonismo que en la colaboración con Rupatrupa. Incluso, en parte de la letra o en algunos giros vocales se puede identificar su sello personal. «Hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás», sentencia uno de los versos que canta Robe en este retrato de una depresión con el que Leiva refleja la delicada circunstancia de uno de sus mejores amigos.

«'Caída libre' llegó a última hora con el disco cerrado y terminado. Uno de mis mejores amigos atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona. Un día me leyó un verso: «Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido». Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde. Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía», ilustra Leiva.

Tras recibir la canción, Robe rápidamente se involucró en el proyecto. ¿Por qué con esa canción y no en otras? «Yo no puedo cantar lo que me pongan por delante. Yo necesito sentirlo y necesito creérmelo. No puedo cantar algo que no sienta de verdad. No es que las canciones sean mejores o peores. Simplemente, a mí no me emocionan por algo. Y si no lo siento de verdad, no sé cantarlo. La mayoría de las cosas que canto son mías porque son las cosas que me motivan. Algunas veces hay cosas que sí me motivan y por eso he hecho colaboraciones, pero no me resulta fácil conectar con canciones de otra gente», dijo Robe en la Cadena SER el día que, veladamente, anticipó su colaboración con Leiva.