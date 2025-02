Leiva y Robe se unen en 'Caída Libre'

Ana Isabel Padilla Macías Miércoles, 26 de febrero 2025, 12:46 Comenta Compartir

El rock nunca muere y sino solo hay que darse una vuelta por las redes sociales, las cuales están que arden después de que Leiva, el exmiembro del grupo Pereza haya anunciado la fecha en que se estrenará el tema 'Caída libre', una de las canciones que conforman el nuevo disco del madrileño, 'Gigante', y en la que colabora con el que fuera líder de la conocidísima banda extremeña Extremoduro.

Los fans de Roberto Iniesta, o como siempre 'Robe' no podían haber recibido una mejor noticia, sobre todo después del susto que dio el cantautor con la cancelación de las últimas fechas que tenía agendadas en Madrid y con las que iba a cerrar su gira 'Ni santos ni inocentes' con la que ha estado llenando estadios y recintos a lo largo y ancho de toda España.

Leiva ha publicado en sus redes sociales, tan solo unas horas después de anunciar esta colaboración por sorpresa, un adelanto del tema con el que homenaje a un amigo suyo, gran fan de Robe, que sufrió una severa depresión, como él mismo explica en el post compartido.

El ex de Pereza envió la canción a Robe y se animó a enviársela, recibiendo pocos días la llamada del extremeño con algunas sugerencias de cambio. Poco después tenía a Robe al teléfono cantándole el estribillo de una canción que se podrá disfrutar el próximo 28 de febrero, cuando llegará a todas las plataformas.

«Y sé que sólo estoy mirando de otra forma que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de levantar el vuelo. Robe, ahí te mando el pedacito nuevo incluyendo el verbo remontar que es lo que a ti te gustaba. ¿Cómo te suena?». El clip comienza con Leiva enviando este audio a Robe y con la fecha de salida de la canción

En el segundo post que comparte Leiva explica la historia de «Caída libre» y el porqué de la colaboración con el extremeño. «'Caída libre' llegó a última hora con el disco cerrado y terminado. Uno de mis mejores amigos atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona.

Un día me leyó un verso: «Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido». Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde. Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela», explica, comentando después la gran implicación de Robe en todo el proceso durante meses.

Ambas publicaciones han recibido una gran cantidad de reacciones y comentarios. «El 28 de febrero se cae este país», «muero, vosotros dos juntos solo puede salir poesía» o «he vuelto a sentir mariposas en mi estómago» son solo algunos de los miles de comentarios recibidos, entre ellos uno de 'La Revuelta' con un escueto pero elocuente «Fua» seguido de un emoticono de un corazón.

El esperado regreso del extremeño

'Caída libre', la cual se espera ya con ansias por todos los fans del rock español, vuelve a traer a Roberto Iniesta a la palestra tras tener que dar un paso atrás por el tromboembolismo pulmonar que le obligó a cancelar el final de su gira, si bien el vocalista compartió con sus fans poco después un tranquilizador mensaje con el que aseguraba que pronto volvería; «las ganas de volver no nos las quita nada».

Hace unos meses, Leiva publicó en sus redes sociales un post con varias fotografías en las que aparece con distintos músicos como Rubén Pozo, quien fuera su otra mitad del Pereza, Joaquín Sabina o el propio Robe con el lema «un año sin focos», una publicación con la que ya anticipaba que algo importante iba a llegar pronto.

Las voces de Leiva y de Robe no pueden quedar mejor unidas en un tema que, como se puede comprobar en el adelanto que Leiva comparte, es pura poesía, una gran muestra del rock sinfónico en el que las voces y personalidades de ambos cantantes se fusionan creando magia.

«Quién es quien llama a mi cabeza a todas horas,

que puede remendar todas la hojas

que han caído al suelo como un árbol en invierno

Y se que solo estoy mirando de otra forma

que voy a darle la vuelta a nuestra sombra

mientras busco otra forma de remontar el vuelo

Estos se unen a los que Leiva le cantó al rockero a través de su móvil:

Y sé, que sólo estoy mirando de otra forma,

que voy a darle la vuelta a nuestras sombras

mientras busco el modo de remontar el vuelo.»