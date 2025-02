Más de 10.000 personas disfrutan del concierto más multitudinario de Robe en la región

El campo Ito no colgó el cartel de 'sin entradas' pero registró el espectáculo de mayor afluencia de cuantos los Robe hayan llevado a cabo ... en Extremadura. Más de diez mil personas no se quisieron perder la segunda cita de la banda extremeña en la región, después del doblete en Cáceres. El concierto en la capital de Tierra de Barros superó todas las expectativas y estuvo a punto de llenar el recinto que habitualmente se usa para disputar partidos de fútbol.

Máxima expectación para ver sobre todo a Carlitos Pérez y Álvaro Rodríguez Barroso tocar en casa. El foco de atención también se lo llevó el olímpico extremeño Álvaro Martín Uriol que conoció primero a Robe en persona y luego suscitó toda la atracción de los espectadores. No paró de hacerse fotos hasta el inicio del concierto, con casi media hora de retraso. A partir de ahí el guion siguió el desarrollo previsto, alternando canciones del último disco de la banda extremeña, 'Se nos lleva el aire', con los últimos trabajos de los Robe. El la última parte, prácticamente monopolizó los temas más clásicos de Extremoduro, como 'La vereda de la puerta de atrás', 'Si te vas', y parte de 'La Ley innata'.

Las colas a la entrada del concierto también desarbolaron a la organización. Estaba previsto que las puertas abrieran a las ocho de la tarde, pero las colas se alargaron varios centenares de metros, casi hasta las diez de la noche.

Los fans de Robe no exhibieron demasiado las cámaras de sus móviles haciendo caso de las instrucciones del músico placentino en las últimas semanas. Pero, aún así, en la segunda parte del concierto, el artista proclamó: «Muy bien, pues ahora el que saque el móvil he dado instrucciones a la seguridad para que le disparen». El público fue obediente en general y hubo mucho respecto para no molestar con los celulares, en comparación con otros conciertos.

Fotos: concierto de Robe en AlmendralejoVer 9 fotos Fans de Robe junto al escenario. HOY

Había anunciado la Policía Municipal de Almendralejo un dispositivo especial que incluía la prohibición de aparcamiento en muchas calles próximas al lugar del concierto y la imposibilidad también de circular con vehículos en un perímetro que incluía varias vías pegadas al polideportivo. Solo se cumplió lo primero durante las horas previas a la cita musical del verano en la ciudad. No se podía aparcar pero sí circular sin prácticamente restricciones. Y la culpa era del tiempo. Con 37 grados de temperatura a falta de diez horas para el inicio del concierto las colas no existían y en las inmediaciones del polideportivo de Almendralejo solo estaban los operarios que ultimaban los preparativos para que el acceso al recinto de más de 10.000 personas que han comprado su entrada fuera lo más fluida posible.

Las primeras en entrar

A las 18.30 horas, a tan solo 85 minutos de la apertura de las puertas, Ruth, Itziar, Celia, Gabriel y Beatriz ya estaban en la cola que se fue formando junto a la tapia del polideportivo.

En ese momento allí daba la sombra, aunque el calor seguía siendo insoportable. Mojarse pelo y cuello, y regarse por dentro con alguna que otra cerveza, eran los único recursos para bajar la temperatura corporal.