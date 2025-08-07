El Adriano de Lluís Homar, la Fuga de la Diabla y la Batalla de Tentudía, atractivos de lujo para el fin de semana

J.M. Solo de Zaldívar Jueves, 7 de agosto 2025, 16:29 Comenta Compartir

El segundo fin de semana de agosto viene cargado de actividades para todas las edades. En la provincia pacense, destacar 'La Fuga de la Diabla' en Valverde de Leganés y la representación de la 'Batalla de tentudía' en Calera de León. En la capital extremeña, sigue brillando su teatro clásico con la obra 'Memorias de Adriano' en el Teatro Romano.

En Cáceres, los 'conciertos del Pedrilla' y el 'festival de teatro estival' en Hervás son los planes estrella del fin de semana en el norte de Extremadura, junto con las exposiciones culturales en Plasencia.

Badajoz ciudad y provincia Vuelta al pasado con 'La Diabla' y Batalla de Tentudía

Continúa la programación organizada por el Ayuntamiento de Badajoz con 'Badajoz, la ciudad encendida'. El jueves 7 de agosto podrás disfrutar de una visita guiada 'Damas intrépidas, Bravas y Singulares de Badajoz' en las casas Mudéjares de la ciudad a las 22.00 horas. 'Ous Baba' es una performance que tendrá lugar el viernes 8 de agosto a las 22.00 horas en los jardines de la Alcazaba. También hay un espectáculo programado para el sábado 9 de agosto a las 22.00 horas en la Plaza de Cervantes.

El concurso 'Capital del desayuno' finaliza a finales de septiembre. Hasta entonces, puedes recorrer los 45 establecimientos que participan probando cada uno de los diferentes desayunos que ofrecen en la ciudad de Badajoz.

'La Fuga de la Diabla' es una celebración tradicional en Valverde de Leganés durante las ferias y fiestas en honor a San Bartolomé. Una gran figura llamada 'La Diabla' recorre las calles del pueblo acompañada por guerreros y diablos. Tiene gran cantidad de actividades durante todo el fin de semana, destacando el pasacalles del sábado 9 de agosto.

La localidad de Calera de León organiza otro año más la representación de 'Batalla de Tentudía. Los días 8, 9 y 10 de agosto, este municipio pacense volverá al siglo XIII con la participación de cien vecinos y cuarenta jinetes.

Las fiestas patronales de agosto traen a Antoñito Molina y Beret a Almendralejo. El primero actuará el viernes 8 de agosto en la Plaza de Toros a las 22.00 horas. El turno de Beret será el sábado 9 de agosto a la misma hora. 'Lo siento', 'Si por mí fuera' y 'Te echo de menos' son algunas de las canciones más reconocidas del artista. Todavía quedan entradas disponibles.

El FestiSierra 2025 continúa con su programación, que finaliza el 16 de agosto. En Fregenal de la Sierra podrás disfrutar del folklore durante todo el fin de semana con actuaciones en el Paseo de la Constitución a las 23.30 horas (viernes y sábado) y el domingo a las 22.30 horas.

Del 4 al 17 de agosto podrás disfrutar en Valencia del Ventoso de la Feria Gastronómica del Garbanzo. Durante el domingo día 10 es el día grande para este municipio pacense, donde tiene su concurso durante esa misma mañana.

El programa 'Músicos en movimiento' llega a Santa Amalia. Tras pasar por Alburquerque y Olivenza, el 9 de agosto podrás escuchar a Niño Índigo, Rojo Cardinal e Iberian Big Band & Gene García en concierto en la Plaza de España a partir de las 22.00 horas.

Si te gustan las actividades acuáticas, no puedes perderte la cuarta edición del Festival del Agua en el Lago de Alange del 2 al 31 de agosto. Paddleboard, piragüismo y actividades para todas las edades. El 9 y 10 de agosto, los más pequeños podrán disfrutar de un futbolín hinchable e hinchables acuáticos en la playa de Alange.

También puedes disfrutar de actividades similares en Valle de Matamoros, concretamente en la Presa de los Valles los días 7 y 8 de agosto. Estas actividades forman parte del programa Agua y Cielo.

La séptima edición del Serena Festival será el día 9 de agosto a las 22.30 horas en Villanueva de la Serena. Elilluminari, Diego y una gran variedad de dj's entre los que se encuentra Óscar Amaya actuarán en las traseras del Estadio Municipal Villanovense.

Mérida y su teatro 'Memorias de Adriano' brilla en el Teatro Romano

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa con su programación. Del 6 al 10 de agosto, la obra que brilla en el Teatro Romano es 'Memorias de Adriano'. La obra teatral es un testimonio en primera persona de la vida del emperador romano nacido en España.

Continúa el 'Cine al Aire Libre'. En el parque de las Siete Sillas, los más pequeños podrán visualizar la película 'Gru 4. Mi villano favorito' el viernes 8 de agosto a las 22.30 horas.

Cáceres ciudad y provincia La música presente en Cáceres

En la provincia de Cáceres hay muchos planes diferentes para todo el fin de semana. 'Encuentra la música' llega en su tercera edición. Las voces femeninas serán las protagonistas llenando la Ciudad Monumental con propuestas que van del flamenco al arpa, pasando por la canción de autor y musical. El sábado 9 de agosto a las 22.00 horas podrás disfrutar del primer evento llamado 'Verso en la noche' de Pau Rubio.

En el Corral de las Cigüeñas también habrá conciertos durante este fin de semana. 'Concierto Hotel París' y ' Concierto Rewinder' serán los protagonistas en esta terraza tan característica de la ciudad de Cáceres. Será el viernes 8 y sábado 9 de agosto a las 20.30h respectivamente.

'Travis Birds' son los protagonistas de los Conciertos del Pedrilla durante este fin de semana. El viernes 8 de agosto a las 22.00 horas, el grupo de rock urbano se encarga de amenizar los jardines del museo Casa Pedrilla.

El Festival de Teatro Estival de Hervás llega otro año más al Valle de Ambroz. El Cine-Teatro Juventud de Hervás será el protagonista del fin de semana con diferentes eventos durante estos tres días para amantes de las artes escénicas.

La décima edición del Festival de circo y teatro de Las Hurdes y busca llevar la cultura a cada rincón de la provincia. La obra 'El hada de los deseos y gamusinos' llega a La dehesilla y a Riomalo de abajo los días 7 y 8 de agosto respectivamente como cierre de este programa.

El grupo Pehuma Aluhe de Argentina es la gran novedad del XIII Festival Internacional de Folklore en Torrejoncillo. Este evento lleno de ritmo, tradición y cultura tendrá lugar el día 7 de agosto a las 22.30 horas en la Plaza Mayor de Torrejoncillo.

Entre Zarza la Mayor y Salvatierra Do Extremo (Portugal) tendrá lugar la 'Ruta del Contrabando', una ruta nocturna que tendrá una distancia total de 8 kilómetros y el precio es de 12 euros para su inscripción, incluyendo autobús, seguro, avituallamiento y cena. La salida será a las 20.30 horas desde la Plaza Mayor de Zarza.

En Cadalso, en el corazón de la sierra de Gata, tienen una programación con diversas actividades para sus vecinos durante el fin de semana. Fiesta de la espuma, beer pong y fiesta de disfraces son algunas de ellas el jueves 7 de agosto. Conciertos de 'Grupo Fitomania' el 8 de agosto en el Parque Los Cachones a las 23.59 horas, 'Orquesta La Brújula' en Plaza de España el sábado a la misma hora y Copla 'Celeste Montes' en el mismo sitio el domingo a las 23.00 horas.

El jueves 8 de agosto habrá juegos de mesa gigantes y una discoteca móvil con DJ y fiesta ibicenca en la Plaza Mayor en Torre de Don Miguel para los que les guste un plan diferente. Se presentará el folklore extremeño con bailes regionales y coro, seguido de una verbena con la Solis Band y Jose Luis el viernes 9 de agosto. El sábado destaca la Tractor Party con música y actividades como polvos de colores y globos de agua, y finaliza el domingo con una charanga y fiesta de la espuma por el pueblo.

Plasencia Exposiciones culturales

Dirigido a jóvenes entre 12 y 26 años, el programa de 'Verano Activo', de 10.00 a 13.00 horas, podrás disfrutar de diferentes talleres los días 6, 7 y 8 de agosto. Scrapbooking, lettering + bullet journal e impresión 3D son algunas de las actividades organizadas para este fin de semana.

Si te gustan las exposiciones 'Costumbres' de Víctor Manuel Díez presenta sus fotografías de pueblos, paisajes extremeños, costumbres y tradiciones extremeñas. También sigue disponible 'Nostalgia' de Puerto Iglesias, artista nacida en Bélgica con una técnica amplia y diversa. Puedes disfrutar de ambas en el Centro Cultural 'Las Claras'.