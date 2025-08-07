Cien vecinos y cuarenta jinetes representan la Batalla de Tentudía en Calera de León La obra se representará los días 8, 9 y 10 de agosto

La localidad pacense de Calera de León regresará este fin de semana al siglo XIII con la recreación de la 'Batalla de Tentudía' por parte de sus vecinos, que enfrentó a las tropas cristianas y las musulmanas en el siglo XIII en las inmediaciones de este municipio.

La obra se representará en tres ocasiones, los días 8, 9 y 10 de agosto, y recreará como el Ejército dirigido por el maestre Pelay Pérez Correa logró vencer a los musulmanes que poblaban la zona de Tentudía.

La recreación corre a cargo de la Asociación Tentudía Teatro y cuenta con la participación de unos cien vecinos y cuarenta jinetes de la comarca, y se desarrollará en cinco actos y una escena final, y en la que este año estrenan vestuario.

Esta obra ha sido presentada este miércoles por el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, y el director de la obra 'Tentudía, la gloria de un maestre', Manuel Rodrigo Valencia, quien ha destacado que esta teatralización permite «mantener viva nuestra historia» y difundirla entre los vecinos y visitantes de la localidad.

Una representación que este año llega a su undécima edición, en la que volverá a contar con una «trama totalmente renovada», en la que se narran nuevas escenas de la vida de Pérez Correa, cuando en este año se cumplen 750 años desde su fallecimiento, ha explicado el autor.

Por este motivo, Manuel Rodrigo ha relatado que «la obra nunca es igual, siempre innova» en cada edición, por lo que ya se han tratado «todas las etapas político-militares de su vida» gracias a la gran labor de documentación que desarrolla el guionista del espectáculo, Manuel López.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Badajoz ha destacado que esta representación supone una cita «habitual e imprescindible», que narra «una parte esencial de la historia de la comarca y del suroeste peninsular».

Y es que, según cuenta la leyenda, en agradecimiento a su victoria, Pérez Correa ordenó la construcción del Monasterio de Tentudía, una «joya arquitectónica» catalogada como Bien de Interés Cultural.

Homenaje a Lope de Vega

Además, este año la representación rendirá homenaje a Lope de Vega, uno de los más famosos dramaturgos nacionales, quien dedicó su primera obra de comedia a dicha contienda, titulada 'El Sol parado', que cuenta con el maestre Pelayo Pérez Correa como protagonista y la narración del 'milagro de Tentudía'.

Para ello, se incluyen en la escena diversos versos de Lope, además de algunos paralelismos con su vida a través de la trama.