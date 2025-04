Las cadenas de Podemos

Comenta Compartir

Qué gracioso el paripé de Belarra: «Te pido volver a empezar con nuestros motivos intactos y fuerzas renovadas». Se lo pedía a Irene Montero. Pero ... oye, que se tiene que presentar a las primarias a ver si en Podemos quieren que vaya a las europeas. «No tenemos nada que perder, salvo nuestras cadenas», dijo Belarra. Y cuando le tocó el turno a Montero (ay, ¿qué dirá?), dijo que aceptaba el reto. Con pañuelo palestino. Media hora después, Yolanda Díaz reclamó «responsabilidad» a todos los partidos de izquierdas. Que «la gente está harta de ruido». En Podemos están hartos (hartas) del ruido de su piolet. ¿Pretendía Díaz que sus acciones y sus listas moradas no iban a tener consecuencia alguna? Putin no tiene oposición para las 'elecciones' de marzo. Sus rivales han sido colocados en el cementerio, la cárcel o el exilio. Por lo menos Stalin no creía estar en una democracia. Si está Puigdemont en el Parlamento Europeo, ¿por qué no Irene Montero?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión