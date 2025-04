El periodista ante sus contradicciones

Comenta Compartir

Un periodista se define por sus contradicciones. En contra de lo que se suele decir, no vale por lo que calla, sino por lo que ... cuenta. Un reportero tiene entre sus principios contar aquello que alguien no quiere que se sepa. Los periodistas vivimos de hacer preguntas, aunque al receptor debemos ofrecer respuestas. Uno sabe que va en la línea correcta cuando la información no contenta en exceso a ninguna de las dos partes. Y si disgusta a ambas por igual, entonces será que hizo bien su trabajo. El futuro nos ha situado con mayor claridad que nunca en esta clave. El suscriptor debe ser nuestra principal referencia. Planteamos interrogantes para aclarar sus dudas y le aportamos argumentos para que se forme una opinión libre. Y puede confiar en nosotros porque somos los mismos periodistas de siempre; capaces de vender a su propia sombra por un titular en portada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY