La mina de Cáceres pone la directa

La sorpresa con la que muchos han acogido la declaración de la mina de litio de Cáceres como proyecto de interés regional (Premia) ... solo se puede entender desde la estrategia política o desde la falta de información. ¿Qué esperaban que ocurriera cuando el gobierno extremeño aprobó en 2022 un decreto ley expresamente para eso? La empresa llevaba tiempo anunciando sus planes de pedir la declaración como Premia y era cuestión de tiempo que ocurriese, ya que el proyecto cumple todos los requisitos que se exigen en la normativa. Lo que deberían haber combatido los que ahora ponen el grito en el cielo era el decreto de aprovechamiento del litio hace dos años. El gobierno de España lo hizo en los tribunales, pero no porque piense que las minas no deben ser de interés general, sino porque invadía competencias exclusivas del Estado al obligar a transformar el mineral dentro de la región. El Constitucional le dio la razón y anuló varios artículos del decreto ley. Sin embargo, dejó en vigor la disposición adicional que permite tramitar como Premia los proyectos mineros relacionados con el litio. La plataforma Salvemos la Montaña y otros colectivos, que sí conocían bien las consecuencias de esa ley, presentaron varias alegaciones respaldadas por 36.000 firmas, las cuales fueron rechazadas por la Junta de Extremadura en el tiempo récord de 12 horas desde el cierre del plazo, una celeridad nunca vista en la historia administrativa de la comunidad autónoma.

En teoría, esta declaración como Premia no significa que la mina de Valdeflores tenga ahora más posibilidades de salir adelante, si no tan solo que tardaremos menos en saber si se le conceden los permisos o no, y que en caso de obtener la licencia tendrá más fácil expropiar las tierras y podrá recibir subvenciones al empleo. Pero a nadie se le escapa que el mensaje que se lanza es el de un espaldarazo al proyecto, que, insisto, no se da solo ahora, sino que se dio sobre todo con el decreto ley de 2022. El hecho de que ese impulso proceda además de la misma administración que tiene que conceder o denegar la licencia no hace sino incrementar entre la ciudadanía la sensación de que el proyecto de Infinity Lithium cuenta ya con todo el apoyo político que necesita para salir adelante, aunque sobre el papel se trata de procedimientos distintos y la vía por la que se va a tramitar la autorización ambiental es independiente de la que ha llevado a la declaración como Premia. Esa percepción de respaldo institucional crece porque viene precedida de otras decisiones recientes en la misma dirección, como concederle al proyecto 18,8 millones de euros del Perte del Vehículo Eléctrico o el informe técnico donde el Ayuntamiento de Cáceres declara que la mina no es incompatible con el plan de urbanismo municipal.

La conclusión es que todos los pasos que se van dando de un tiempo a esta parte son favorables al proyecto, al menos desde que la empresa renunció a la extracción a cielo abierto y la cambió por una subterránea, en lo que ya se ve como un movimiento estratégico por parte de Infinity Lithium que puede resultar decisivo.