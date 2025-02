La sentencia del Constitucional, sin impacto en las minas de litio de Cañaveral y Cáceres

La Junta ha anunciado nuevos incentivos pese a que las medidas de estímulo del decreto siguen en vigor

Una vez anuladas por el Tribunal Constitucional las partes del decreto-ley del litio que obligaban a las empresas mineras a transformar el mineral en Extremadura, y a pesar que la sentencia no afecta a los incentivos recogidos en esa normativa, que siguen en vigor, falta ahora saber en qué se concretarán las «medidas de estímulo» que ha anunciado el gobierno extremeño para los proyectos relacionados con el litio tras conocerse la resolución judicial. También cuáles serán las «ventajas competitivas» que, según la Junta, se ofrecerán a las empresas, ya que son precisamente esos estímulos –los derivados de la posibilidad de que los proyectos sean declarados de interés autonómico– los que no ha tocado el Constitucional en su resolución de esta semana. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reaccionado por su parte a la sentencia insistiendo en que solo apoyará la mina de Valdeflores si trae de la mano otras industrias. No ha precisado si considera como tal la planta de procesado que ya recoge el proyecto, o si exigirá además alguna otra dentro de la cadena de valor del litio, similar a la fábrica de cátodos para baterías que ha anunciado la empresa Phi4tech en Cañaveral siempre que Lithium Iberia obtenga el permiso de explotación de la mina. Infinity Lithium (empresa matriz de Extremadura New Energies) ha reaccionado a la sentencia emitiendo primero una nota de prensa y después una comunicación dirigida a la bolsa australiana en la que destaca, por un lado, que la sentencia que modifica el decreto del litio no afecta a sus intereses, y por otro que la Junta de Extremadura «refuerza su compromiso» con los proyectos de litio en la región. También confirma que próximamente solicitará la declaración de su proyecto de Valdeflores como PREMIA, tras la «aclaración» al decreto-ley realizada por el Tribunal Constitucional.