¿Limitar o solo ordenar?

Regular, sí. Limitar, no. Es lo que, según parece, podemos sacar en limpio de la titubeante postura del gobierno municipal de Cáceres sobre la proliferación de apartamentos turísticos y la necesidad (o no) de una ordenanza que ponga un poco de orden en el sector, ... en el sentido de atajar su imparable crecimiento, al menos en algunas zonas del centro que se podrían considerar al borde de la saturación. La semana comenzó con el alcalde, Rafael Mateos, diciendo que Cáceres «no es Toledo ni Ibiza», con lo que daba a entender que no necesita una normativa específica que establezca límites en esta materia. Después habló con la asociación vecinal de la parte antigua, que lleva años reclamando poner orden en los pisos para turistas, y matizó que lo que quiso decir fue que no hace falta limitar la creación de nuevos alojamientos, pero sí regularlos en asuntos como los impuestos o las tasas municipales, algo que el propio PP, con Mateos al frente de la oposición, ya propuso en la anterior legislatura mediante una moción que fue aprobada en el pleno por unanimidad en enero de 2022.

Como pasa con tantos otros mandatos del pleno, como la retirada de la Cruz de los Caídos, que se votó favorablemente en una sesión de 2004, el acuerdo sobre la regulación de los apartamentos turísticos sigue sin cumplirse casi dos años después. Lo último que ha dicho el alcalde tras el lío de esta semana es que sí, que hace falta una ordenanza, pero Rafael Mateos, al que se presupone liberal, al menos en los asuntos económicos, es reacio a coartar la libertad de empresa estableciendo límites claros a la proliferación de estos negocios, como se ha hecho por ejemplo en Toledo, donde entre otras medidas se ha implantado la prohibición expresa de una práctica cada vez más habitual también en Cáceres, como es reformar edificios enteros para dedicarlos en su integridad a pisos turísticos. Toledo y otras ciudades turísticas regulan además otras muchas cuestiones, como las características de los apartamentos, ya que no se trata solo de ponerles freno, sino también de mejorar su calidad. Portugal ha ido más allá y ha eliminado la concesión de nuevas licencias a pisos turísticos, excepto en las zonas rurales, con el fin de proteger el acceso de sus ciudadanos a la vivienda. Se ha dicho muchas veces, y hasta existen estudios de la Universidad de Extremadura que así lo avalan, que a día de hoy no existe en el centro de Cáceres un riesgo inminente de gentrificación, es decir, de que la presión inmobiliaria expulse a los vecinos arraigados en la zona, pese a que la ciudad cuenta ya con 373 pisos turísticos activos ¿Por qué entonces habría que limitar los apartamentos turísticos? Pues precisamente por eso, para seguir creciendo de forma ordenada y racional ahora que aún estamos a tiempo de establecer un terreno de juego con reglas claras y evitar que el sector se convierta en un caos que arruine la convivencia y en el sálvese quien pueda que vemos cada vez en más ciudades españolas.

