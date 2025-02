Los apartamentos turísticos siguen en aumento y ya hay 373 operativos en Cáceres

Los apartamentos turísticos vuelven a estar de actualidad después de que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, haya renunciado a poner límite por el momento a este tipo de establecimientos en la ciudad a pesar de su imparable ascenso. La capital cacereña cuenta en la ... actualidad con 373 pisos turísticos individuales, según el dato actualizado facilitado este martes por la Junta de Extremadura, administración de la que depende el censo oficial.

Estos 373 apartamentos se distribuyen en 202 registros turísticos. Esta diferencia se debe a que hay números de registros que incluyen varias unidades de apartamentos. Es el caso, por ejemplo, de edificios destinados a este fin. Bajo un solo registro operan varios alojamientos diferentes en un mismo bloque. Entre todos los apartamentos operativos suman ya 1.504 plazas.

Si las cifras se miran con algo de perspectiva y se comparan con las últimas publicadas, se puede concluir que desde comienzos de año y hasta este momento se han puesto en marcha 27 apartamentos turísticos nuevos. En febrero de este mismo año había abiertos en la ciudad 346, lo que supone un incremento del ocho por ciento.

Por entonces, las plazas de alojamiento que sumaban los apartamentos ascendían a 1.392. Ahora hay 112 más. Esto supone que este tipo de establecimientos gana cada vez más peso en la oferta total brindada por la ciudad. Representan ya, en concreto, el 38 por ciento del total, si se tiene en cuenta que la capital cacereña dispone de otras 2.457 plazas distribuidas entre hoteles, pensiones y hostales de diferentes categorías.

«Los años pasan y aquí nadie mueve un dedo», lamentan desde Aptuex, el colectivo que agrupa a los empresarios del sector

«La 'turistificación' en Cáceres no llega a los niveles de otras ciudades, pero va 'in crescendo'. La solución hay que adoptarla antes de que llegue el problema», piden los residentes

El alcalde cacereño dio a entender el lunes, además, que Cáceres no contará con una ordenanza propia para regular este tipo de establecimientos, sino que dispondrá de una normativa «tipo» aplicable a todas las ciudades pertenecientes al Grupo Patrimonio de la Humanidad. Cada ciudad, esgrimió, llevará sus propuestas en la próxima asamblea, que tendrá lugar en el mes de noviembre en Alcalá de Henares.

Hasta ahora se esperaba que Cáceres contara con una ordenanza municipal propia. Así se aprobó, de hecho, en el pleno celebrado en enero de 2022 a propuesta, precisamente, del Partido Popular, entonces en la oposición. La medida salió adelante por unanimidad. El objetivo de la normativa, tal y como se explicó en su momento, no era limitar el número de establecimientos, sino aclarar la situación fiscal de estos alojamientos en cuestiones como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la tasa de basura y alcantarillado, entre otros asuntos.

Las últimas declaraciones del alcalde no han pasado inadvertidas entre dos colectivos que han seguido muy de cerca el proceso: la asociación vecinal Ciudad Monumental –zona en la que se concentra la mayoría de apartamentos– y Aptuex, asociación de apartamentos turísticos de Extremadura. Ambos presentaron hace un año una propuesta conjunta para la nueva ordenanza en la que pedían que se limitara la proliferación de alojamientos turísticos en zonas o calles que se puedan considerar saturadas.

Reacciones

Los vecinos no han tardado en mostrar su desilusión en redes sociales. «De cabeza a convertirnos en un parque temático. Nos sentimos decepcionados», escribió la asociación este lunes en redes sociales. Tras ver esta publicación, el alcalde, Rafael Mateos, telefoneó a su presidente, Juan Manuel Honrado. Según Honrado, Mateos le transmitió que está pendiente de recibir un informe de Urbanismo para conocer la distribución de los apartamentos turísticos por zonas y le emplazó a las medidas que se adoptarán en la próxima asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

1.504 plazas suman los 373 apartamentos turísticos que hay operativos en Cáceres, que representan ya el 38 por ciento de la oferta total de alojamientos que hay en la ciudad. El resto, 2.457, se distribuyen entre hoteles de diferentes categorías, hostales y pensiones.

No obstante, los residentes insisten en una idea: la necesidad de abordar en una ordenanza específica para el casco histórico de Cáceres la saturación de apartamentos turísticos y su control. «La 'turistificación' en Cáceres no llega a los niveles de otras ciudades, pero va 'in crescendo'. La solución hay que adoptarla antes de que llegue el problema», apunta el presidente vecinal al tiempo que alerta del cambio de perfil de los propietarios de los apartamentos turísticos. Cada vez hay más empresas grandes detrás de ellos.

«Los años pasan y aquí nadie mueve un dedo», se queja rotunda María Fernández, presidenta de Aptuex, colectivo en el que conviven ya grandes empresarios con pequeños propietarios. El ejecutivo anterior, liderado por Luis Salaya, concluyó su legislatura sin tener la ordenanza reguladora lista. Salaya sí se mostró partidario de limitar los apartamentos turísticos el pasado mes de febrero.

«Nos reunimos con Rafael Mateos y desde Aptuex reivindicamos una regulación de los apartamentos para que no nos metan en el grupo de hoteles, hostales y pensiones y estemos tributando del mismo modo, ya que es algo muy injusto. Por otro lado, informamos del crecimiento desmesurado en dos años y de la concentración masiva de apartamentos en ciertas calles», añade María Fernández en referencia a un encuentro mantenido con Mateos en diciembre de 2021. «Actualmente -prosigue- la oferta, en la mayor parte del año, es mayor que la demanda. Ya muchos propietarios están cediendo sus apartamentos a empresas que gestionan varios a la vez y los precios se están tirando por los suelos. Si se conoce y estudia un poco el mercado, no es difícil comprender que esto ocurre cuando hay mucha oferta y poco demanda ( o la misma demanda con el doble de oferta)», zanja.