Mateos renuncia a limitar los pisos turísticos en Cáceres mediante una ordenanza

El Ayuntamiento de Cáceres no pondrá de momento límite a la apertura de apartamentos turísticos. Lo ha dicho este lunes el alcalde, Rafael Mateos, quien además ha dado a entender que la capital cacereña no contará con una ordenanza propia para regular este tipo de ... establecimientos, sino que dispondrá de una normativa «tipo» aplicable a todas las ciudades pertenecientes al Grupo Patrimonio de la Humanidad.

Mateos argumenta que Cáceres no es ni Ibiza ni Toledo y que, por tanto, no existe la necesidad de poner freno a los pisos turísticos ante el aumento experimentado en los últimos años por este tipo de negocios. «Sí es cierto que puede haber un problema en determinadas zonas de la ciudad donde hay una concentración, pero, en general, en Cáceres no existe una concentración excesiva, ni a día de hoy creo que constituya un problema excesivo la proliferación de apartamentos turísticos», recalcó el regidor, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

«Creo que el problema que pueden presentar ciudades como Toledo o que presentan otras ciudades, como puede ser Ibiza, no es una comparativa con lo que pasa en Cáceres», agregó. El pasado mes de julio, en cambio, sí se mostró abierto a limitar estos pisos turísticos en zonas saturadas.

346 apartamentos turísticos hay en la ciudad, según el último dato facilitado por la Junta de Extremadura, correspondiente al mes de febrero de 2023

El alcalde recordó, además, que el Plan General Municipal (PGM) ya establece condiciones para estas aperturas. «No existe una libertad absoluta en la ciudad de Cáceres para este asunto», apuntó Mateos, quien recordó que el plan de urbanismo ya estipula las limitaciones en zonas y alturas para este tipo de alojamientos extrahoteleros, por lo que ya existen unas condiciones que, de momento, no se van a modificar para establecer unas mayores exigencias urbanísticas o administrativas. En la ciudad «no existe un problema acuciante» a este respecto, admitió el alcalde.

Mateos avanzó que la regulación de los apartamentos turísticos se abordará en la próxima reunión del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que Cáceres pertenece. Este encuentro se celebrará el mes que viene en Alcalá de Henares.

La idea de las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco es «aprobar una ordenanza tipo» para regular la figura de los apartamentos turísticos en todas estas ciudades para unificar una normativa y trabajar «todos en la misma línea», explicó el edil.

La decisión del equipo de Gobierno de no poner freno a este tipo de establecimientos, concentrados principalmente en el recinto intramuros y sus inmediaciones, como la calle Caleros, va a suponer un jarro de agua fría tanto para los vecinos del casco histórico como para una parte del sector de los apartamentos turísticos. Ambos colectivos presentaron el año pasado una propuesta conjunta que planteaba limitar este tipo de alojamientos en zonas saturadas. Hay que recordar que Cáceres es la ciudad extremeña con más apartamentos turísticos. El pasado mes de febrero contaba con 346 establecimientos de este tipo, según el dato de la Junta de Extremadura.

Precisamente Toledo aprobó su ordenanza a comienzos de este año. El texto prohíbe que este tipo de pisos supere el 20 por ciento de las viviendas del casco histórico y solo permite que se abran en las primeras plantas y bajos de los inmuebles, siempre que no sean locales comerciales. Los vecinos del casco viejo cacereño vieron en esta ordenanza un espejo al que mirarse. Este lunes no han tardado en mostrar su decepción.

Precisamente fue el Partido Popular de Rafael Mateos el que promovió durante la anterior legislatura que existiera una ordenanza municipal para regular los apartamentos turísticos en Cáceres, aunque no se planteó para limitar su número, sino para aclarar su situación fiscal.