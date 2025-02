El alcalde asume que Cáceres necesita una ordenanza que regule los apartamentos

«Nunca hemos descartado esa ordenanza». Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, incide en la necesidad que tiene la capital cacereña de un texto que marque las bases del día de los apartamentos turísticos, «un sector en auge», recuerda. Mateos cree que pudo explicarse mal ... cuando trascendió que renunciaba a esa nueva normativa.

En realidad, precisa ahora, no es tanto que Cáceres requiera de establecer limitaciones sino de un marco legal que aluda a las condiciones jurídicas de esos alojamientos o a las bases tributarias de los mismos. El regidor no se muestra partidario de limitar el crecimiento, ya que entiende que no se da un problema general de saturación aunque sí reconoce que hay determinadas zonas saturadas.

Mateos traslada el debate a la próxima reunión del grupo de ciudades patrimonio de la Humanidad que se celebrará el 17 y 18 de noviembre y en el que ese asunto se va a abordar como uno de los que afectan a la ciudad. «Existe una necesidad de regular. No planteamos limitar, sino dar certezas al sector. Desde esa necesidad se puede decir que en Cáceres no e da un problema de saturación, aunque puede haber alguna zona con exceso de apartamentos», concreta.

Ciudades Patrimonio

El alcalde se fija en dos aspectos como base de la futura ordenanza municipal, el marco jurídico, para definir si se abordan como viviendas o se les aplica el régimen hotelero, y el marco tributario, para definir de manera clara el régimen fiscal que se les aplica.

Mateos no ve un problema de saturación general, aunque admite que en algunas zonas puede darse un exceso de establecimientos

Mateos aguardará a la reunión del grupo de ciudades patrimonio para poder dar más contenido específico a un debate que sigue abierto y que tiene que ver también con la demanda vecinal.

El colectivo de la Ciudad Monumental, por ejemplo, reclama esa limitación expresa a la proliferación de apartamentos. Como ha informado HOY, Cáceres cuenta con 373 operativos, con 202 registros. Todos los apartamentos suman más de 1.500 plazas.

El PP ya propuso en la oposición, en enero de 2022, que Cáceres tuviese un texto legal específico para estos alojamientos. Esa propuesta se aprobó en el pleno municipal por unanimidad. La idea, justamente, era regular la situación fiscal, con cuestiones sobre la mesa como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o las tasas que se pagan, como la basura o el alcantarillado.