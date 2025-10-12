HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?

Pablo Guerrero en su último Olympia

César Muñoz

Periodista

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En los barrios del norte de Madrid atardecía antes. Cerraban los negocios y las tiendas y montábamos en el vértigo del metro cuando ya oscurecía, ... a veces noche cerrada cuando caía el invierno. Íbamos a ver a Pablo Guerrero al último Olympia de su vida, la sala Galileo Galilei de Madrid. Un cuarto de hora, más o menos, hasta la estación de Filipinas o Canal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años
  9. 9

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  10. 10 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pablo Guerrero en su último Olympia

Pablo Guerrero en su último Olympia