Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años Natural de Esparragosa de Lares y afincado en la capital española, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021

M. Fernández Cáceres Martes, 30 de septiembre 2025, 18:06 | Actualizado 19:17h.

El cantautor extremeño Pablo Guerrero ha fallecido en Madrid a los 78 años de edad. Natural del municipio pacense de Esparragosa de Lares, además de su extensa trayectoria en la música, que abarcó más de medio siglo, también se dedicó a la literatura.

En 2021 publicó su último trabajo musical, 'Y volvimos a abrazarnos', se despidió de los escenarios en la reconocida Sala Galileo, y vio la luz su último libro de poesía, 'Variaciones sobre ritmos de barcas'.

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021, también obtuvo un Premio Goya en 2002 a la mejor canción original por la composición, junto a Luz Casal, de 'Tu bosque animado'.

En el año 2000 recibió la Medalla de Extremadura como reconocimiento a su extensa trayectoria y en 2018, el premio Extremeño de HOY por su defensa de la libertad. También obtuvo otros premios, como el de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música en 2009 a toda una vida.

Afincado desde hacía décadas en la capital española, Guerrero se presentó a finales de los años sesenta al Festival de Bernidorm con al canción 'Amapolas y espigas' y ganó el premio a la mejor letra.

Publicó algunos sencillos más, pero su salto definitivo llegó con su primer LP en 1972: 'A cántaros', un canto a la vida en libertad que le convirtió en un símbolo de protesta para los jóvenes y le hizo ganarse un hueco entre los cantautores más importantes del momento.

«No soy un cantante urbano, un chovinista ni un artista autonómico, sino un poeta de la naturaleza y la cercanía. Sigo escuchando a mis maestros Van Morrison, Cohen y Dylan; también jazz vocal y a mis compañeros y amigos de España», comentaba Guerrero en una entrevista en este diario en el año 2022.

Condolencias

Las condolencias han inundado las redes tras la noticia de su fallecimiento. «Estamos hechos de nubes, cantaba Pablo Guerrero. Extremadura es hoy un arpegio de despedida, un acorde que suena huérfano, en alguna parte», ha escrito la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha seguido citando la canción 'A cántaros' con la frase 'Es tiempo de vivir, y de soñar y de creer', para añadir a renglón seguido «Debemos repetirnos a nosotros mismos. Porque aúnn nos queda el consuelo de sus canciones. Descansa en paz, poeta».

El líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también le ha rendido homenaje. «Nos ha dejado Pablo Guerrero, la voz que nos enseñó a mirar la vida 'a cántaros', a amar a nuestra tierra y a soñar con un futuro mejor. Sus canciones forman parte de nuestra memoria colectiva y siempre serán himnos de libertad y de identidad para Extremadura», ha reseñado.

Desde Podemos Extremadura han lamentado que se ha marchado «un trocito de dignidad extremeña, de referente en la construcción de otra Extremadura y otro mundo».

Asimismo, músicos como Ismael Serrano le han dedicado unas palabras: «Estoy desolado. Era una persona maravillosa. Era un artista imprescindible».

